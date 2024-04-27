https://ria.ru/20240427/subbotnik-1942786911.html
Губернатор Омской области принял участие во всероссийском субботнике
Губернатор Омской области принял участие во всероссийском субботнике - РИА Новости, 27.04.2024
Губернатор Омской области принял участие во всероссийском субботнике
Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие во всероссийском субботнике и патриотической акции "Сад памяти", рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:25
2024-04-27T16:25
2024-04-27T16:25
омская область
омск
омская область
виталий хоценко
субботник
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ОМСК, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие во всероссийском субботнике и патриотической акции "Сад памяти", рассказали в пресс-службе правительстве Омской области. Глава региона вместе с командой правительства Омской области и мэрии города наводили порядок и высаживали деревья в парке Победы в Омске. В преддверии 9 Мая была организована генеральная уборка территории, где расположен мемориальный комплекс. Очищалась территория вдоль брусчатой тропы к скульптуре Солдата-победителя. "В течение месяца мы проводим субботники. После зимы нужно приводить город в порядок. В прошлый раз проводили уборку в сквере "Семейный". Сегодня работаем в парке Победы. Собираем листья, мусор. Ещё две субботы будем наводить порядок. "Сад памяти" – очень значимое мероприятие. Это дань памяти всем участникам Великой Отечественной войны, ветеранам. Кроме того, участвуя в этой акции, мы делаем свой город красивее, зеленее. Омск всегда имел славу города-сада. Надо её поддерживать и восстанавливать", - сообщил Виталий Хоценко. С начала апреля в средниках и субботниках приняли участие почти 185 тысяч инициативных омичей, совместными усилиями удалось собрать и вывезти около 7900 кубометров мусора, высадить 538 деревьев и 166 кустарников. Виталий Хоценко, мэр Омска Сергей Шелест, представители регионального кабинета министров и администрации города Омска высадили на территории парка 79 яблонь, рябин и сосен.
https://ria.ru/20240316/vstrecha-1933501459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, омская область, виталий хоценко, субботник
Омская область , Омск, Омская область, Виталий Хоценко, субботник
ОМСК, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие во всероссийском субботнике и патриотической акции "Сад памяти", рассказали в пресс-службе правительстве Омской области.
Глава региона вместе с командой правительства Омской области и мэрии города наводили порядок и высаживали деревья в парке Победы в Омске
. В преддверии 9 Мая была организована генеральная уборка территории, где расположен мемориальный комплекс. Очищалась территория вдоль брусчатой тропы к скульптуре Солдата-победителя.
"В течение месяца мы проводим субботники. После зимы нужно приводить город в порядок. В прошлый раз проводили уборку в сквере "Семейный". Сегодня работаем в парке Победы. Собираем листья, мусор. Ещё две субботы будем наводить порядок. "Сад памяти" – очень значимое мероприятие. Это дань памяти всем участникам Великой Отечественной войны, ветеранам. Кроме того, участвуя в этой акции, мы делаем свой город красивее, зеленее. Омск всегда имел славу города-сада. Надо её поддерживать и восстанавливать", - сообщил Виталий Хоценко.
С начала апреля в средниках и субботниках приняли участие почти 185 тысяч инициативных омичей, совместными усилиями удалось собрать и вывезти около 7900 кубометров мусора, высадить 538 деревьев и 166 кустарников.
Виталий Хоценко, мэр Омска Сергей Шелест, представители регионального кабинета министров и администрации города Омска высадили на территории парка 79 яблонь, рябин и сосен.