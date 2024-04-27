https://ria.ru/20240427/subbota-1942862160.html

Суббота в Москве стала самым "мокрым" 27 апреля с 1949 года

Суббота в Москве стала самым "мокрым" 27 апреля с 1949 года - РИА Новости, 27.04.2024

Суббота в Москве стала самым "мокрым" 27 апреля с 1949 года

Суббота в Москве стала самым "мокрым" 27 апреля с 1949 года, однако суточный рекорд этого дня, установленный в далёком 1880 году, устоял, сообщил ведущий... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T23:43

2024-04-27T23:43

2024-04-27T23:43

общество

москва

московская область (подмосковье)

электросталь

михаил леус

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Суббота в Москве стала самым "мокрым" 27 апреля с 1949 года, однако суточный рекорд этого дня, установленный в далёком 1880 году, устоял, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "За уходящие сутки в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, выпало 13,4 миллиметра осадков - таким образом это самое "мокрое" 27 апреля с момента начала метеонаблюдений на этой метеостанции в 1949 году", - рассказал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что суточный рекорд этого дня устоял - он составляет 14,7 миллиметра и установлен в далёком 1880 году. "На территории Московской области больше всего дождей пролилось в Электростали, Домодедово и Мелихово - там выпало по 16 миллиметров осадков", - добавил он.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

москва

московская область (подмосковье)

электросталь

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общество, москва, московская область (подмосковье), электросталь, михаил леус