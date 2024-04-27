https://ria.ru/20240427/stroymaterialy-1942663019.html

ФАС предостерегла производителей стройматериалов от повышения цен

ФАС предостерегла производителей стройматериалов от повышения цен - РИА Новости, 27.04.2024

ФАС предостерегла производителей стройматериалов от повышения цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предостерегла производителей стройматериалов от необоснованного повышения цен на фоне паводков в ряде регионов,... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T07:04

2024-04-27T07:04

2024-04-27T07:04

экономика

россия

тюменская область

алтайский край

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предостерегла производителей стройматериалов от необоснованного повышения цен на фоне паводков в ряде регионов, направив им соответствующие письма, сообщает ведомство. "В связи с паводковой обстановкой в Оренбургской, Курганской, Тюменской областях и Алтайском крае ведомство обращает внимание на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования на стройматериалы. … Служба направила производителям соответствующие письма", - говорится в сообщении. Производителям стройматериалов также необходимо довести указанную информацию до своих торговых домов, дилеров, агентов. Служба, в свою очередь, ведет регулярный мониторинг цен на строительные материалы, и получение ФАС информации о росте цен на них будет являться поводом для оценки действий организации на предмет нарушения антимонопольного законодательства. При этом отмечается, что, по имеющимся в службе, Минпромторге и Минстрое России данным, основания для повышения цен на соответствующую продукцию отсутствуют.

https://radiosputnik.ru/20240327/zhile-1936180064.html

https://realty.ria.ru/20240416/tseny-1940170780.html

россия

тюменская область

алтайский край

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экономика, россия, тюменская область, алтайский край, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)