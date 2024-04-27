https://ria.ru/20240427/stroymaterialy-1942663019.html
ФАС предостерегла производителей стройматериалов от повышения цен
ФАС предостерегла производителей стройматериалов от повышения цен - РИА Новости, 27.04.2024
ФАС предостерегла производителей стройматериалов от повышения цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предостерегла производителей стройматериалов от необоснованного повышения цен на фоне паводков в ряде регионов,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T07:04
2024-04-27T07:04
2024-04-27T07:04
экономика
россия
тюменская область
алтайский край
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предостерегла производителей стройматериалов от необоснованного повышения цен на фоне паводков в ряде регионов, направив им соответствующие письма, сообщает ведомство. "В связи с паводковой обстановкой в Оренбургской, Курганской, Тюменской областях и Алтайском крае ведомство обращает внимание на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования на стройматериалы. … Служба направила производителям соответствующие письма", - говорится в сообщении. Производителям стройматериалов также необходимо довести указанную информацию до своих торговых домов, дилеров, агентов. Служба, в свою очередь, ведет регулярный мониторинг цен на строительные материалы, и получение ФАС информации о росте цен на них будет являться поводом для оценки действий организации на предмет нарушения антимонопольного законодательства. При этом отмечается, что, по имеющимся в службе, Минпромторге и Минстрое России данным, основания для повышения цен на соответствующую продукцию отсутствуют.
https://radiosputnik.ru/20240327/zhile-1936180064.html
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экономика, россия, тюменская область, алтайский край, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Экономика, Россия, Тюменская область, Алтайский край, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
ФАС предостерегла производителей стройматериалов от повышения цен
ФАС РФ предостерегла производителей стройматериалов от необоснованного роста цен