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В Комсомольске-на-Амуре реконструируют стадион "Смена" к концу 2025 года - РИА Новости, 27.04.2024
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
13:02 27.04.2024 (обновлено: 14:21 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/stadion-1942732722.html
В Комсомольске-на-Амуре реконструируют стадион "Смена" к концу 2025 года
В Комсомольске-на-Амуре реконструируют стадион "Смена" к концу 2025 года - РИА Новости, 27.04.2024
В Комсомольске-на-Амуре реконструируют стадион "Смена" к концу 2025 года
В Комсомольске-на-Амуре реконструируют стадион "Смена" к концу 2025 года, объект законсервирован из-за нарушений подрядчиком строительства, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T13:02
2024-04-27T14:21
комсомольск-на-амуре
россия
хабаровский край
михаил дегтярев
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 27 апр — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре реконструируют стадион "Смена" к концу 2025 года, объект законсервирован из-за нарушений подрядчиком строительства, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона провел личный прием граждан в приемной президента России в Хабаровском крае. "Запрос от комсомольчан – реконструкция стадиона "Смена", а точнее, исправление нарушений, которые допустил недобросовестный подрядчик при модернизации объекта еще в 2019 году. С тех пор стадион законсервирован. Об этой непростой проблеме знаю с первых дней своего пребывания в крае. И сейчас мы нашли пути ее решения. Средства на устранение выявленных дефектов – более 110 миллионов рублей - изыскали", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. По его словам, реконструкция объекта начнется в этом году. Минстрой края ведет поиск подрядной организации, уточнил губернатор. Срок на завершение работ – два сезона: к концу 2025 года стадион должен был готов, указал Дегтярев. Кроме того, жителей Комсомольска-на-Амуре беспокоит состояние подходов к школе №15, которые в межсезонье превращаются в настоящую полосу препятствий, рассказал глава региона. Машины здесь регулярно окатывают детей водой. "Первого сентября учебное заведение отметит свое 50-летие, и к этому сроку мы обязательно отремонтируем, благоустроим все подходы и обеспечим безопасность дорожного движения", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20240128/aeroport-1923949820.html
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комсомольск-на-амуре, россия, хабаровский край, михаил дегтярев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Комсомольск-на-Амуре, Россия, Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Хабаровский край

В Комсомольске-на-Амуре реконструируют стадион "Смена" к концу 2025 года

© ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z/TelegramВ Комсомольске-на-Амуре реконструируют стадион "Смена" к концу 2025 года
В Комсомольске-на-Амуре реконструируют стадион Смена к концу 2025 года
© ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z/Telegram
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 27 апр — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре реконструируют стадион "Смена" к концу 2025 года, объект законсервирован из-за нарушений подрядчиком строительства, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона провел личный прием граждан в приемной президента России в Хабаровском крае.
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"Запрос от комсомольчан – реконструкция стадиона "Смена", а точнее, исправление нарушений, которые допустил недобросовестный подрядчик при модернизации объекта еще в 2019 году. С тех пор стадион законсервирован. Об этой непростой проблеме знаю с первых дней своего пребывания в крае. И сейчас мы нашли пути ее решения. Средства на устранение выявленных дефектов – более 110 миллионов рублей - изыскали", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
По его словам, реконструкция объекта начнется в этом году. Минстрой края ведет поиск подрядной организации, уточнил губернатор. Срок на завершение работ – два сезона: к концу 2025 года стадион должен был готов, указал Дегтярев.
Кроме того, жителей Комсомольска-на-Амуре беспокоит состояние подходов к школе №15, которые в межсезонье превращаются в настоящую полосу препятствий, рассказал глава региона. Машины здесь регулярно окатывают детей водой.
"Первого сентября учебное заведение отметит свое 50-летие, и к этому сроку мы обязательно отремонтируем, благоустроим все подходы и обеспечим безопасность дорожного движения", - заключил губернатор.
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Хабаровский крайКомсомольск-на-АмуреРоссияХабаровский крайМихаил ДегтяревМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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