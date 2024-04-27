https://ria.ru/20240427/stadion-1942732722.html
В Комсомольске-на-Амуре реконструируют стадион "Смена" к концу 2025 года
В Комсомольске-на-Амуре реконструируют стадион "Смена" к концу 2025 года - РИА Новости, 27.04.2024
В Комсомольске-на-Амуре реконструируют стадион "Смена" к концу 2025 года
В Комсомольске-на-Амуре реконструируют стадион "Смена" к концу 2025 года, объект законсервирован из-за нарушений подрядчиком строительства, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T13:02
2024-04-27T13:02
2024-04-27T14:21
комсомольск-на-амуре
россия
хабаровский край
михаил дегтярев
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942728042_0:206:1280:926_1920x0_80_0_0_bfe52f870e929ec3615fd9f57bbe05b0.jpg
ХАБАРОВСК, 27 апр — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре реконструируют стадион "Смена" к концу 2025 года, объект законсервирован из-за нарушений подрядчиком строительства, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона провел личный прием граждан в приемной президента России в Хабаровском крае. "Запрос от комсомольчан – реконструкция стадиона "Смена", а точнее, исправление нарушений, которые допустил недобросовестный подрядчик при модернизации объекта еще в 2019 году. С тех пор стадион законсервирован. Об этой непростой проблеме знаю с первых дней своего пребывания в крае. И сейчас мы нашли пути ее решения. Средства на устранение выявленных дефектов – более 110 миллионов рублей - изыскали", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. По его словам, реконструкция объекта начнется в этом году. Минстрой края ведет поиск подрядной организации, уточнил губернатор. Срок на завершение работ – два сезона: к концу 2025 года стадион должен был готов, указал Дегтярев. Кроме того, жителей Комсомольска-на-Амуре беспокоит состояние подходов к школе №15, которые в межсезонье превращаются в настоящую полосу препятствий, рассказал глава региона. Машины здесь регулярно окатывают детей водой. "Первого сентября учебное заведение отметит свое 50-летие, и к этому сроку мы обязательно отремонтируем, благоустроим все подходы и обеспечим безопасность дорожного движения", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20240128/aeroport-1923949820.html
https://ria.ru/20231219/vodovod-1916626929.html
комсомольск-на-амуре
россия
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942728042_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_610a706d5c9376920cd9cf3e7247552e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
комсомольск-на-амуре, россия, хабаровский край, михаил дегтярев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Комсомольск-на-Амуре, Россия, Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Хабаровский край
ХАБАРОВСК, 27 апр — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре реконструируют стадион "Смена" к концу 2025 года, объект законсервирован из-за нарушений подрядчиком строительства, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона провел личный прием граждан в приемной президента России в Хабаровском крае.
"Запрос от комсомольчан – реконструкция стадиона "Смена", а точнее, исправление нарушений, которые допустил недобросовестный подрядчик при модернизации объекта еще в 2019 году. С тех пор стадион законсервирован. Об этой непростой проблеме знаю с первых дней своего пребывания в крае. И сейчас мы нашли пути ее решения. Средства на устранение выявленных дефектов – более 110 миллионов рублей - изыскали", - написал
Дегтярев в своем Telegram-канале.
По его словам, реконструкция объекта начнется в этом году. Минстрой края ведет поиск подрядной организации, уточнил губернатор. Срок на завершение работ – два сезона: к концу 2025 года стадион должен был готов, указал Дегтярев.
Кроме того, жителей Комсомольска-на-Амуре беспокоит состояние подходов к школе №15, которые в межсезонье превращаются в настоящую полосу препятствий, рассказал глава региона. Машины здесь регулярно окатывают детей водой.
"Первого сентября учебное заведение отметит свое 50-летие, и к этому сроку мы обязательно отремонтируем, благоустроим все подходы и обеспечим безопасность дорожного движения", - заключил губернатор.