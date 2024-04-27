https://ria.ru/20240427/stadion-1942732722.html

В Комсомольске-на-Амуре реконструируют стадион "Смена" к концу 2025 года

В Комсомольске-на-Амуре реконструируют стадион "Смена" к концу 2025 года - РИА Новости, 27.04.2024

В Комсомольске-на-Амуре реконструируют стадион "Смена" к концу 2025 года

В Комсомольске-на-Амуре реконструируют стадион "Смена" к концу 2025 года, объект законсервирован из-за нарушений подрядчиком строительства, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T13:02

2024-04-27T13:02

2024-04-27T14:21

комсомольск-на-амуре

россия

хабаровский край

михаил дегтярев

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

хабаровский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942728042_0:206:1280:926_1920x0_80_0_0_bfe52f870e929ec3615fd9f57bbe05b0.jpg

ХАБАРОВСК, 27 апр — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре реконструируют стадион "Смена" к концу 2025 года, объект законсервирован из-за нарушений подрядчиком строительства, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона провел личный прием граждан в приемной президента России в Хабаровском крае. "Запрос от комсомольчан – реконструкция стадиона "Смена", а точнее, исправление нарушений, которые допустил недобросовестный подрядчик при модернизации объекта еще в 2019 году. С тех пор стадион законсервирован. Об этой непростой проблеме знаю с первых дней своего пребывания в крае. И сейчас мы нашли пути ее решения. Средства на устранение выявленных дефектов – более 110 миллионов рублей - изыскали", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. По его словам, реконструкция объекта начнется в этом году. Минстрой края ведет поиск подрядной организации, уточнил губернатор. Срок на завершение работ – два сезона: к концу 2025 года стадион должен был готов, указал Дегтярев. Кроме того, жителей Комсомольска-на-Амуре беспокоит состояние подходов к школе №15, которые в межсезонье превращаются в настоящую полосу препятствий, рассказал глава региона. Машины здесь регулярно окатывают детей водой. "Первого сентября учебное заведение отметит свое 50-летие, и к этому сроку мы обязательно отремонтируем, благоустроим все подходы и обеспечим безопасность дорожного движения", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20240128/aeroport-1923949820.html

https://ria.ru/20231219/vodovod-1916626929.html

комсомольск-на-амуре

россия

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

комсомольск-на-амуре, россия, хабаровский край, михаил дегтярев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)