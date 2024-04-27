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"Чего вы хотите?" В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 27.04.2024
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23:01 27.04.2024 (обновлено: 23:22 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/ssha-1942859787.html
"Чего вы хотите?" В США сделали неожиданное заявление о России
"Чего вы хотите?" В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 27.04.2024
"Чего вы хотите?" В США сделали неожиданное заявление о России
США и Украина не смогут заменить погибших военных ВСУ, поэтому помощь Запада не принесет победы над Россией, заявил отставной американский подполковник Дэниел... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T23:01
2024-04-27T23:22
в мире
украина
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россия
джо байден
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. США и Украина не смогут заменить погибших военных ВСУ, поэтому помощь Запада не принесет победы над Россией, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube."Итак, у нас есть вот этот большой пакет помощи на 61 миллиард долларов (для Украины. — Прим. ред.). Чего вы хотите добиться этим? Я хочу сказать, вы же не можете печатать людей, вы можете печатать деньги, давать их взаймы каждый день, но вопрос в том, что вы за эти деньги хотите получить?" — спросил эксперт.Как отметил подполковник, Соединенные Штаты могут производить много оружия и финансировать боевые действия, но не способны обеспечить Киев обученным личным составом, который заменил бы погибших и раненых за два года военных ВСУ."Я не понимаю, как эта война может продолжаться. Она, скорее всего, подходит к концу, потому что экстренная помощь им нужна уже сейчас, а на подготовку операторов американского оружия нужны годы", — резюмировал аналитик.Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
https://ria.ru/20240427/vsu-1942847050.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Чего вы хотите?" В США сделали неожиданное заявление о России

Полковник Дэвис: США не победят РФ, поскольку не "печатают" новых людей для ВСУ

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. США и Украина не смогут заменить погибших военных ВСУ, поэтому помощь Запада не принесет победы над Россией, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.
"Итак, у нас есть вот этот большой пакет помощи на 61 миллиард долларов (для Украины. — Прим. ред.). Чего вы хотите добиться этим? Я хочу сказать, вы же не можете печатать людей, вы можете печатать деньги, давать их взаймы каждый день, но вопрос в том, что вы за эти деньги хотите получить?" — спросил эксперт.
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Как отметил подполковник, Соединенные Штаты могут производить много оружия и финансировать боевые действия, но не способны обеспечить Киев обученным личным составом, который заменил бы погибших и раненых за два года военных ВСУ.
"Я не понимаю, как эта война может продолжаться. Она, скорее всего, подходит к концу, потому что экстренная помощь им нужна уже сейчас, а на подготовку операторов американского оружия нужны годы", — резюмировал аналитик.
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Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
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В миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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