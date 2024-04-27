"Чего вы хотите?" В США сделали неожиданное заявление о России
Полковник Дэвис: США не победят РФ, поскольку не "печатают" новых людей для ВСУ
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. США и Украина не смогут заменить погибших военных ВСУ, поэтому помощь Запада не принесет победы над Россией, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.
"Итак, у нас есть вот этот большой пакет помощи на 61 миллиард долларов (для Украины. — Прим. ред.). Чего вы хотите добиться этим? Я хочу сказать, вы же не можете печатать людей, вы можете печатать деньги, давать их взаймы каждый день, но вопрос в том, что вы за эти деньги хотите получить?" — спросил эксперт.
Как отметил подполковник, Соединенные Штаты могут производить много оружия и финансировать боевые действия, но не способны обеспечить Киев обученным личным составом, который заменил бы погибших и раненых за два года военных ВСУ.
"Я не понимаю, как эта война может продолжаться. Она, скорее всего, подходит к концу, потому что экстренная помощь им нужна уже сейчас, а на подготовку операторов американского оружия нужны годы", — резюмировал аналитик.
Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.