https://ria.ru/20240427/ssha-1942859787.html

"Чего вы хотите?" В США сделали неожиданное заявление о России

"Чего вы хотите?" В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 27.04.2024

"Чего вы хотите?" В США сделали неожиданное заявление о России

США и Украина не смогут заменить погибших военных ВСУ, поэтому помощь Запада не принесет победы над Россией, заявил отставной американский подполковник Дэниел... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T23:01

2024-04-27T23:01

2024-04-27T23:22

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. США и Украина не смогут заменить погибших военных ВСУ, поэтому помощь Запада не принесет победы над Россией, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube."Итак, у нас есть вот этот большой пакет помощи на 61 миллиард долларов (для Украины. — Прим. ред.). Чего вы хотите добиться этим? Я хочу сказать, вы же не можете печатать людей, вы можете печатать деньги, давать их взаймы каждый день, но вопрос в том, что вы за эти деньги хотите получить?" — спросил эксперт.Как отметил подполковник, Соединенные Штаты могут производить много оружия и финансировать боевые действия, но не способны обеспечить Киев обученным личным составом, который заменил бы погибших и раненых за два года военных ВСУ."Я не понимаю, как эта война может продолжаться. Она, скорее всего, подходит к концу, потому что экстренная помощь им нужна уже сейчас, а на подготовку операторов американского оружия нужны годы", — резюмировал аналитик.Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.

https://ria.ru/20240427/vsu-1942847050.html

https://ria.ru/20240427/rakety-1942838866.html

https://ria.ru/20240427/vsu-1942813150.html

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в мире, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, вооруженные силы украины, министерство обороны сша