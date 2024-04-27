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США движутся к упадку, от которого едва ли оправятся, пишет Washington Post
США движутся к упадку, от которого едва ли оправятся, пишет Washington Post - РИА Новости, 27.04.2024
США движутся к упадку, от которого едва ли оправятся, пишет Washington Post
США угрожает период упадка, после которого они вряд ли оправятся вследствие отсутствия общего понимания проблемы и путей её решения, заявил обозреватель газеты... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T18:19
2024-04-27T18:19
2024-04-27T18:19
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. США угрожает период упадка, после которого они вряд ли оправятся вследствие отсутствия общего понимания проблемы и путей её решения, заявил обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на новый доклад аналитического центра RAND Corporation (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ), подготовленный по заказу Пентагона. "США, возможно, приближаются к упадку, от которого немногие великие державы когда-либо оправлялись. У них... пока нет общего понимания проблемы и способов её решения", - пишет Игнатиус. Он отмечает, что конкурентноспособность США находится под угрозой как внутри страны, так и за её пределами. Подчёркивается снижение уважения к мощи США со стороны десятков развивающихся стран и соперничество со стороны Китая. Также отмечаются проблемы в виде замедления роста производительности, "чрезмерного военного напряжения" и поляризации политической системы США. Колумнист указывает на то, что, если американцы не смогут найти новых лидеров и договориться о решениях, которые будут работать для всех, Штаты ожидает крах. Они пойдут "вниз по спирали", причем великие державы прошлого "редко обращали эту тенденцию вспять".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
США движутся к упадку, от которого едва ли оправятся, пишет Washington Post
WP: США приближаются к упадку, от которого немногие страны оправлялись
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
США угрожает период упадка, после которого они вряд ли оправятся вследствие отсутствия общего понимания проблемы и путей её решения, заявил обозреватель газеты Washington Post
Дэвид Игнатиус со ссылкой на новый доклад аналитического центра RAND Corporation (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ), подготовленный по заказу Пентагона.
"США, возможно, приближаются к упадку, от которого немногие великие державы когда-либо оправлялись. У них... пока нет общего понимания проблемы и способов её решения", - пишет Игнатиус. Он отмечает, что конкурентноспособность США находится под угрозой как внутри страны, так и за её пределами. Подчёркивается снижение уважения к мощи США со стороны десятков развивающихся стран и соперничество со стороны Китая. Также отмечаются проблемы в виде замедления роста производительности, "чрезмерного военного напряжения" и поляризации политической системы США.
Колумнист указывает на то, что, если американцы не смогут найти новых лидеров и договориться о решениях, которые будут работать для всех, Штаты ожидает крах. Они пойдут "вниз по спирали", причем великие державы прошлого "редко обращали эту тенденцию вспять".