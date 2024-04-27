https://ria.ru/20240427/ssha-1942816428.html

США движутся к упадку, от которого едва ли оправятся, пишет Washington Post

США движутся к упадку, от которого едва ли оправятся, пишет Washington Post - РИА Новости, 27.04.2024

США движутся к упадку, от которого едва ли оправятся, пишет Washington Post

США угрожает период упадка, после которого они вряд ли оправятся вследствие отсутствия общего понимания проблемы и путей её решения, заявил обозреватель газеты... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T18:19

2024-04-27T18:19

2024-04-27T18:19

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сша

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. США угрожает период упадка, после которого они вряд ли оправятся вследствие отсутствия общего понимания проблемы и путей её решения, заявил обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на новый доклад аналитического центра RAND Corporation (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ), подготовленный по заказу Пентагона. "США, возможно, приближаются к упадку, от которого немногие великие державы когда-либо оправлялись. У них... пока нет общего понимания проблемы и способов её решения", - пишет Игнатиус. Он отмечает, что конкурентноспособность США находится под угрозой как внутри страны, так и за её пределами. Подчёркивается снижение уважения к мощи США со стороны десятков развивающихся стран и соперничество со стороны Китая. Также отмечаются проблемы в виде замедления роста производительности, "чрезмерного военного напряжения" и поляризации политической системы США. Колумнист указывает на то, что, если американцы не смогут найти новых лидеров и договориться о решениях, которые будут работать для всех, Штаты ожидает крах. Они пойдут "вниз по спирали", причем великие державы прошлого "редко обращали эту тенденцию вспять".

https://ria.ru/20240414/liderstvo-1939821015.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша