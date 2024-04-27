https://ria.ru/20240427/ssha-1942800104.html

У Китая есть адекватные меры, чтобы ответить США, заявил эксперт

У Китая есть адекватные меры, чтобы ответить США, заявил эксперт - РИА Новости, 27.04.2024

У Китая есть адекватные меры, чтобы ответить США, заявил эксперт

У Китая есть много конкретных, адекватных мер, которые поставят "зарвавшихся" американцев на место, Пекин всегда категорически против санкций, а их экономика по РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T17:11

2024-04-27T17:11

2024-04-27T17:11

китай

сша

пекин

энтони блинкен

сергей санакоев

дональд трамп

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. У Китая есть много конкретных, адекватных мер, которые поставят "зарвавшихся" американцев на место, Пекин всегда категорически против санкций, а их экономика по паритету покупательной способности обошла экономику Соединенных Штатов Америки, заявил РИА Новости зампредседателя Общества российско-китайской дружбы, президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя поддержку РФ со стороны КНР, заявил, что, если Пекин не примет меры по "решению этой проблемы", это сделает Вашингтон. "Они всегда категорически против санкций, а что касается современного состояния китайской экономики, то они уже по паритету покупательной способности обошли США. Поэтому, конечно же, у них есть очень много конкретных, адекватных мер, которые поставят зарвавшихся на место. И в целом, как мы помним, даже в период правления Дональда Трампа уже замечали, как торговые войны между США и Китаем точно не закончатся в пользу США. Конечно, и у Китая не будет пользы, но об этом, это то, что говорят китайцы на переговорах с американцами", - сказал Санакоев. Он отметил, что Пекин знает, как бороться с санкциями, так как находятся под ними еще с 1989 года, но китайцы "не питают иллюзии о том, что американцы могут нагло, по-бандитски, взять и отнять". Санакоев добавил, что Китай не пойдет на поводу давления США по вопросам взаимодействия с Россией, а заявления Блинкена "только для внутренней аудитории США, которая находится в предвыборной кампании". "Самопровозглашенность американцев здесь никаким образом на китайцев не влияет. Поэтому китайцы здесь встретили Блинкена тем, что, во-первых, давайте развивать отношения на равных, во-вторых, не может быть такого, что вы будете в одностороннем порядке какие-то санкции, какие-то рестрикции (вводить - ред.), только взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул эксперт. При этом, надо понимать, что американцы могут нанести ущерб китайской экономике "прямым воровством", хотя китайцы и будут этому противостоять, но если речь идет о технологических санкциях, "то китайцы всегда зеркально поступят и покажут, что ущерб будет обоюден, а не только для китайцев", заключил эксперт.

https://ria.ru/20240426/si-1942470264.html

https://ria.ru/20240423/kitay-1941706413.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, пекин, энтони блинкен, сергей санакоев, дональд трамп, в мире