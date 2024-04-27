Рейтинг@Mail.ru
У Китая есть адекватные меры, чтобы ответить США, заявил эксперт - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/ssha-1942800104.html
У Китая есть адекватные меры, чтобы ответить США, заявил эксперт
У Китая есть адекватные меры, чтобы ответить США, заявил эксперт - РИА Новости, 27.04.2024
У Китая есть адекватные меры, чтобы ответить США, заявил эксперт
У Китая есть много конкретных, адекватных мер, которые поставят "зарвавшихся" американцев на место, Пекин всегда категорически против санкций, а их экономика по РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T17:11
2024-04-27T17:11
китай
сша
пекин
энтони блинкен
сергей санакоев
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151691/70/1516917015_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_93b129ab23d85f9901d24add8b99fc2d.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. У Китая есть много конкретных, адекватных мер, которые поставят "зарвавшихся" американцев на место, Пекин всегда категорически против санкций, а их экономика по паритету покупательной способности обошла экономику Соединенных Штатов Америки, заявил РИА Новости зампредседателя Общества российско-китайской дружбы, президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя поддержку РФ со стороны КНР, заявил, что, если Пекин не примет меры по "решению этой проблемы", это сделает Вашингтон. "Они всегда категорически против санкций, а что касается современного состояния китайской экономики, то они уже по паритету покупательной способности обошли США. Поэтому, конечно же, у них есть очень много конкретных, адекватных мер, которые поставят зарвавшихся на место. И в целом, как мы помним, даже в период правления Дональда Трампа уже замечали, как торговые войны между США и Китаем точно не закончатся в пользу США. Конечно, и у Китая не будет пользы, но об этом, это то, что говорят китайцы на переговорах с американцами", - сказал Санакоев. Он отметил, что Пекин знает, как бороться с санкциями, так как находятся под ними еще с 1989 года, но китайцы "не питают иллюзии о том, что американцы могут нагло, по-бандитски, взять и отнять". Санакоев добавил, что Китай не пойдет на поводу давления США по вопросам взаимодействия с Россией, а заявления Блинкена "только для внутренней аудитории США, которая находится в предвыборной кампании". "Самопровозглашенность американцев здесь никаким образом на китайцев не влияет. Поэтому китайцы здесь встретили Блинкена тем, что, во-первых, давайте развивать отношения на равных, во-вторых, не может быть такого, что вы будете в одностороннем порядке какие-то санкции, какие-то рестрикции (вводить - ред.), только взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул эксперт. При этом, надо понимать, что американцы могут нанести ущерб китайской экономике "прямым воровством", хотя китайцы и будут этому противостоять, но если речь идет о технологических санкциях, "то китайцы всегда зеркально поступят и покажут, что ущерб будет обоюден, а не только для китайцев", заключил эксперт.
https://ria.ru/20240426/si-1942470264.html
https://ria.ru/20240423/kitay-1941706413.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151691/70/1516917015_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_2c8eb80f6f2ad82fe590e5b232793f47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, пекин, энтони блинкен, сергей санакоев, дональд трамп, в мире
Китай, США, Пекин, Энтони Блинкен, Сергей Санакоев, Дональд Трамп, В мире
У Китая есть адекватные меры, чтобы ответить США, заявил эксперт

Эксперт: у Китая есть меры, которые поставят "зарвавшихся" американцев на место

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. У Китая есть много конкретных, адекватных мер, которые поставят "зарвавшихся" американцев на место, Пекин всегда категорически против санкций, а их экономика по паритету покупательной способности обошла экономику Соединенных Штатов Америки, заявил РИА Новости зампредседателя Общества российско-китайской дружбы, президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя поддержку РФ со стороны КНР, заявил, что, если Пекин не примет меры по "решению этой проблемы", это сделает Вашингтон.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Китая Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Китай и США должны быть партнерами, а не противниками, заявил Си Цзиньпин
Вчера, 12:36
"Они всегда категорически против санкций, а что касается современного состояния китайской экономики, то они уже по паритету покупательной способности обошли США. Поэтому, конечно же, у них есть очень много конкретных, адекватных мер, которые поставят зарвавшихся на место. И в целом, как мы помним, даже в период правления Дональда Трампа уже замечали, как торговые войны между США и Китаем точно не закончатся в пользу США. Конечно, и у Китая не будет пользы, но об этом, это то, что говорят китайцы на переговорах с американцами", - сказал Санакоев.
Он отметил, что Пекин знает, как бороться с санкциями, так как находятся под ними еще с 1989 года, но китайцы "не питают иллюзии о том, что американцы могут нагло, по-бандитски, взять и отнять".
Санакоев добавил, что Китай не пойдет на поводу давления США по вопросам взаимодействия с Россией, а заявления Блинкена "только для внутренней аудитории США, которая находится в предвыборной кампании".
«
"Самопровозглашенность американцев здесь никаким образом на китайцев не влияет. Поэтому китайцы здесь встретили Блинкена тем, что, во-первых, давайте развивать отношения на равных, во-вторых, не может быть такого, что вы будете в одностороннем порядке какие-то санкции, какие-то рестрикции (вводить - ред.), только взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул эксперт.
При этом, надо понимать, что американцы могут нанести ущерб китайской экономике "прямым воровством", хотя китайцы и будут этому противостоять, но если речь идет о технологических санкциях, "то китайцы всегда зеркально поступят и покажут, что ущерб будет обоюден, а не только для китайцев", заключил эксперт.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
В Китае отреагировали на критику США из-за отношений с Россией
23 апреля, 10:50
 
КитайСШАПекинЭнтони БлинкенСергей СанакоевДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала