https://ria.ru/20240427/ssha-1942739312.html

В США на пропалестинских протестах задержали более ста студентов

В США на пропалестинских протестах задержали более ста студентов - РИА Новости, 27.04.2024

В США на пропалестинских протестах задержали более ста студентов

Более ста человек задержаны на пропалестинских протестах на территориях университетов в штатах Огайо, Индиана, Коннектикут, Аризона и Колорадо в США на фоне... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T13:26

2024-04-27T13:26

2024-04-27T13:26

в мире

израиль

огайо

сша

джордж вашингтон

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более ста человек задержаны на пропалестинских протестах на территориях университетов в штатах Огайо, Индиана, Коннектикут, Аризона и Колорадо в США на фоне студенческого протестного движения, охватившего десятки вузов по всей стране, сообщают американские телеканалы. По данным телеканала CBS News, на акции протеста на территории университета штата Огайо предварительно были задержаны более 35 человек. "Университет Огайо присоединился к растущему числу протестов вузов против войны Израиля с (палестинским движением - ред.) ХАМАС в Газе. Столкновения между протестующими и полицейскими в кампусе ночью закончились более чем десятком задержаний... Согласно предварительному отчету, было проведено 36 задержаний, среди задержанных 16 студентов и 20 человек, имеющих отношение к университету", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на представителя университета Бенджамина Джонсона. Задержания прошли и в других вузах: в университете штата Индиана в Блумингтоне полиция задержала 33 человека, а еще один был задержан в университете Коннектикута. Кроме того, как сообщает телеканал CNN, в университете Аризоны в связи с несанкционированной организацией палаточного лагеря задержаны три человека, а в совместном кампусе трех университетов Денвера в штате Колорадо задержаны около 40 из 100 протестующих, которые также находились в палаточном лагере. В пятницу протест продолжался и в университете Джорджа Вашингтона, центром которого стала площадь у юридической школы университета Джорджа Вашингтона в десяти минутах ходьбы от резиденции американского президента. По данным газеты Washington Post, полиция отказала руководству университета в разгоне лагеря. Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными мирными жертвами и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231019/zaderzhaniya-1903726516.html

https://ria.ru/20240425/ssha-1942186060.html

https://ria.ru/20231025/florida-1905073469.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, огайо, сша, джордж вашингтон, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году