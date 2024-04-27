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Россия первой в мире создала космическую систему наблюдения за Арктикой - РИА Новости, 27.04.2024
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18:27 27.04.2024 (обновлено: 19:09 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/sputnik-1942817584.html
Россия первой в мире создала космическую систему наблюдения за Арктикой
Россия первой в мире создала космическую систему наблюдения за Арктикой - РИА Новости, 27.04.2024
Россия первой в мире создала космическую систему наблюдения за Арктикой
В эксплуатацию приняли спутник "Арктика-М" № 2, таким образом, Россия первой в мире создала космическую систему для наблюдения за Арктическим регионом, сообщил... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T18:27
2024-04-27T19:09
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В эксплуатацию приняли спутник "Арктика-М" № 2, таким образом, Россия первой в мире создала космическую систему для наблюдения за Арктическим регионом, сообщил "Роскосмос". &quot;Сегодня, 27 апреля 2024 года, Государственная комиссия по проведению летных испытаний космических комплексов социально-экономического, научного и коммерческого назначения рассмотрела результаты летных испытаний высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы (ВГКС) &quot;Арктика-М&quot; с космическим аппаратом (КА) &quot;Арктика-М&quot; № 2&quot;, — отметили в корпорации.По результатам рассмотрения решено завершить испытания и принять в эксплуатацию "Арктику-М" № 2. Также комиссия приняла решение о применении по целевому назначению орбитальной группировки, состоящей из космических аппаратов "Арктика-М" № 1 и № 2".Отмечается, что Россия впервые в мире создала гидрометеорологическую космическую систему, обеспечивающую непрерывное наблюдение за Арктическим регионом Земли и прилегающими территориями. Первый спутник "Арктика-М" № 1 вывели на орбиту в феврале 2021 года, а второй — в декабре 2023-го. Два космических аппарата обеспечивают круглосуточный мониторинг поверхности и облачности Земли и морей в Арктическом регионе и на прилегающих территориях, а также постоянный и надежный обмен метеорологической информацией. Кроме того, их аппаратура используется для определения местоположения судов, самолетов и других подвижных объектов, терпящих бедствие, в рамках международной спутниковой системы поиска и спасания "КОСПАС-САРСАТ".
https://ria.ru/20240116/sputnik-1921579453.html
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космос - риа наука, россия, земля, роскосмос, арктик (ж.)
Космос - РИА Наука, Россия, Земля, Роскосмос, Арктик (ж.)
Россия первой в мире создала космическую систему наблюдения за Арктикой

Спутник "Арктика-М" № 2 для наблюдения за регионом приняли в эксплуатацию

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В эксплуатацию приняли спутник "Арктика-М" № 2, таким образом, Россия первой в мире создала космическую систему для наблюдения за Арктическим регионом, сообщил "Роскосмос".
«

"Сегодня, 27 апреля 2024 года, Государственная комиссия по проведению летных испытаний космических комплексов социально-экономического, научного и коммерческого назначения рассмотрела результаты летных испытаний высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы (ВГКС) "Арктика-М" с космическим аппаратом (КА) "Арктика-М" № 2", — отметили в корпорации.

По результатам рассмотрения решено завершить испытания и принять в эксплуатацию "Арктику-М" № 2. Также комиссия приняла решение о применении по целевому назначению орбитальной группировки, состоящей из космических аппаратов "Арктика-М" № 1 и № 2".
Отмечается, что Россия впервые в мире создала гидрометеорологическую космическую систему, обеспечивающую непрерывное наблюдение за Арктическим регионом Земли и прилегающими территориями.
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Первый спутник "Арктика-М" № 1 вывели на орбиту в феврале 2021 года, а второй — в декабре 2023-го. Два космических аппарата обеспечивают круглосуточный мониторинг поверхности и облачности Земли и морей в Арктическом регионе и на прилегающих территориях, а также постоянный и надежный обмен метеорологической информацией.
Кроме того, их аппаратура используется для определения местоположения судов, самолетов и других подвижных объектов, терпящих бедствие, в рамках международной спутниковой системы поиска и спасания "КОСПАС-САРСАТ".
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