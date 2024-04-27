https://ria.ru/20240427/spetsoperatsiya-1942811211.html

Спецоперация, 27 апреля: ВС России нанесли удары по объектам ВПК Украины

Спецоперация, 27 апреля: ВС России нанесли удары по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 27.04.2024

Спецоперация, 27 апреля: ВС России нанесли удары по объектам ВПК Украины

Вооруженные силы России за период с 20 по 27 апреля в ответ на попытки Киева атаковать российскую энергетическую и промышленную инфраструктуру нанесли 35... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T17:56

2024-04-27T17:56

2024-04-27T18:51

специальная военная операция на украине

украина

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владимир рогов

денис пушилин

маргарита роблес

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России за период с 20 по 27 апреля в ответ на попытки Киева атаковать российскую энергетическую и промышленную инфраструктуру нанесли 35 групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал" и беспилотниками по объектам на Украине, сообщило Минобороны. В недельной сводке военного ведомства отмечается, что поражены объекты энергетической отрасли, предприятия ВПК и железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, ВС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки. В течение прошедшей недели российские военные продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции, улучшать свое тактическое положение. Совокупные потери противника на всех участках фронта составили до 8280 человек. Abrams теряют престижСоветник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил РИА Новости, что ВСУ теряют больше американских танков Abrams из-за неудовлетворительной эксплуатации своими военнослужащими, чем в результате поражения этой техники в бою российскими войсками. При этом эффективность применения этих танков в зоне СВО, по его словам, оказалась крайне низкой: минные поля, работа российских артиллерии, ВКС, разведки по выявлению тактических групп на бронетехнике противника привели к тому, что концентрированное использование техники в одном районе стало маловероятным, потому Abrams в боях почти не применялись. В свою очередь, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что ВСУ отвели из зоны боевых действий предоставленные США танки Abrams M1A1 из-за падения акций их производителей на рынке.По его словам, в сложившейся ситуации танки Abrams станет тяжело продавать на экспорт, поскольку техника показала себя уязвимой, несмотря на то что ранее была разрекламирована как "непобедимая и непоражаемая".Украинские удары по России Российские системы ПВО в ночь на субботу отразили масштабную атаку дронов ВСУ на Краснодарский край. Всего над регионом перехватили 66 украинских беспилотников, еще два БПЛА уничтожили над Крымским полуостровом. Повреждения получила ректификационная колонна нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. Как заявил РИА Новости директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев, НПЗ частично приостановил работу после атаки дронов. Кроме того, в субботу от атаки украинского БПЛА пострадали жители села Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, дрон-камиказде упал на дорогу и взорвался. Повреждены три автомобиля, пострадали пять мирных жителей, в том числе один подросток.Поддержка Украины Западом Министерство обороны Испании подтвердило сообщения местных СМИ об отправке ракет для систем ПВО Patriot Киеву. Согласно заявлению ведомства, во время встречи контактной группы формата "Рамштайн" министр обороны Испании Маргарита Роблес одобрила отправку комплексов ракет Patriot, которые должны прибыть "в течение четырех дней". Кроме того, в ближайшие два месяца Мадрид планирует передать Киеву ручные и крупнокалиберные пулеметы, транспортные средства тыла, бронетранспортеры, противотанковое вооружение и гаубицы. Министр обороны сообщила, что подготовка новых танков Leopard к передаче Украине "идет по плану" и первые единицы будут готовы до конца июня. Роблес также упомянула, что в ближайшие несколько месяцев будут поставки боеприпасов калибров 155 и 120 миллиметров.В обеспечении ВСУ танками также участвует Норвегия. Министр обороны страны Бьорн Арилд Грам сообщил, что Осло передал Киеву 13 миллионов долларов на обслуживание танков Leopard 2 A4.Несмотря на западную военную помощь, на Украине продолжают жаловаться на нехватку оружия. Так, депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что украинским войскам не хватает вооружения и личного состава, чтобы удержать позиции. Так или иначе союзники ВСУ будут ждать от них "достижений" на фронте. Как написали в Financial Times, Запад будет давить на Киев и требовать, чтобы украинские военные добивались успехов на фронте, чтобы оправдать перед выборами в США в этом году передачу помощи. При этом в издании считают маловероятным, что новая помощь США Украине сможет помочь противостоять наступлению России, возможно, его смогут лишь замедлить. Кроме того, отмечается, что украинским войскам понадобится время, чтобы оправиться от сложного начала года, также наблюдаются проблемы в наборе новых солдат и в вопросе командования.

https://ria.ru/20240427/rakety-1942786766.html

https://ria.ru/20240427/vsu-1942761775.html

https://ria.ru/20240427/tsel-1942761233.html

https://ria.ru/20240427/vagenknekht-1942788124.html

https://ria.ru/20240427/soskin-1942711651.html

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