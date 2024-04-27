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ВС России за неделю нанесли 35 групповых ударов по объектам на Украине - РИА Новости, 27.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 27.04.2024 (обновлено: 16:55 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/spetsoperatsiya-1942785229.html
ВС России за неделю нанесли 35 групповых ударов по объектам на Украине
ВС России за неделю нанесли 35 групповых ударов по объектам на Украине - РИА Новости, 27.04.2024
ВС России за неделю нанесли 35 групповых ударов по объектам на Украине
Российские военные за неделю нанесли 35 групповых ударов по объектам на Украине, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:11
2024-04-27T16:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
вооруженные силы украины
киев
дмитрий песков
с-300пс
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 35 групповых ударов по объектам на Украине, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."С 20 по 27 апреля в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 35 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования", — говорится в публикации.Армия в том числе применила гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и беспилотники.ВС России удалось поразить объекты энергетической отрасли Украины, предприятия ВПК и железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и дронов.Кроме того, под огнем оказались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников, скопления живой силы и техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки.За неделю войска уничтожили на аэродроме базирования самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, восемь боевых машин РСЗО HIMARS, Vampire и "Град", пусковую установку с пунктом управления и радиолокатором ЗРК С-300ПС, две боевые машины ЗРК Hawk и "Оса-АКМ", а также две радиолокационные станции "Пеликан" и П-18.Вооруженные силы ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240427/naftogaz-1942717269.html
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россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, киев, дмитрий песков, с-300пс, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Киев, Дмитрий Песков, С-300ПС, МиГ-29
ВС России за неделю нанесли 35 групповых ударов по объектам на Украине

ВС России за неделю нанесли 35 групповых ударов по украинским объектам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 35 групповых ударов по объектам на Украине, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"С 20 по 27 апреля в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 35 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования", — говорится в публикации.
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Армия в том числе применила гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и беспилотники.
ВС России удалось поразить объекты энергетической отрасли Украины, предприятия ВПК и железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и дронов.
Кроме того, под огнем оказались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников, скопления живой силы и техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки.
Изображение сгенерировано ИИ
Российские ВКС уничтожают энергосистему Украины
14 апреля, 08:00
За неделю войска уничтожили на аэродроме базирования самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, восемь боевых машин РСЗО HIMARS, Vampire и "Град", пусковую установку с пунктом управления и радиолокатором ЗРК С-300ПС, две боевые машины ЗРК Hawk и "Оса-АКМ", а также две радиолокационные станции "Пеликан" и П-18.
Вооруженные силы ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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