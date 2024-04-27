https://ria.ru/20240427/spetsoperatsiya-1942785229.html

ВС России за неделю нанесли 35 групповых ударов по объектам на Украине

ВС России за неделю нанесли 35 групповых ударов по объектам на Украине - РИА Новости, 27.04.2024

ВС России за неделю нанесли 35 групповых ударов по объектам на Украине

Российские военные за неделю нанесли 35 групповых ударов по объектам на Украине, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:11

2024-04-27T16:11

2024-04-27T16:55

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

вооруженные силы украины

киев

дмитрий песков

с-300пс

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 35 групповых ударов по объектам на Украине, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."С 20 по 27 апреля в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 35 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования", — говорится в публикации.Армия в том числе применила гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и беспилотники.ВС России удалось поразить объекты энергетической отрасли Украины, предприятия ВПК и железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и дронов.Кроме того, под огнем оказались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников, скопления живой силы и техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки.За неделю войска уничтожили на аэродроме базирования самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, восемь боевых машин РСЗО HIMARS, Vampire и "Град", пусковую установку с пунктом управления и радиолокатором ЗРК С-300ПС, две боевые машины ЗРК Hawk и "Оса-АКМ", а также две радиолокационные станции "Пеликан" и П-18.Вооруженные силы ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

https://ria.ru/20240328/udary-1936286212.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, киев, дмитрий песков, с-300пс, миг-29