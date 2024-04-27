ВС России за неделю нанесли 35 групповых ударов по объектам на Украине
ВС России за неделю нанесли 35 групповых ударов по украинским объектам
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 35 групповых ударов по объектам на Украине, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"С 20 по 27 апреля в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 35 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования", — говорится в публикации.
Армия в том числе применила гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и беспилотники.
ВС России удалось поразить объекты энергетической отрасли Украины, предприятия ВПК и железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и дронов.
Кроме того, под огнем оказались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников, скопления живой силы и техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки.
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За неделю войска уничтожили на аэродроме базирования самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, восемь боевых машин РСЗО HIMARS, Vampire и "Град", пусковую установку с пунктом управления и радиолокатором ЗРК С-300ПС, две боевые машины ЗРК Hawk и "Оса-АКМ", а также две радиолокационные станции "Пеликан" и П-18.
Вооруженные силы ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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