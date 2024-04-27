Группировка "Запад" уничтожила до 255 украинских военных
Минобороны: группировка "Запад" уничтожила до 255 украинских военных и 27 орудий
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ
Боевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад, отразила девять контратак, потери противника составили до 255 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"В течение недели подразделениями "Западной" группировки войск нанесено поражение формированиям 13 бригад противника в районах населенных пунктов Глушковка, Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Новоегоровка, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также были отражены девять контратак штурмовых групп 12-й бригады специального назначения "Азов" (запрещенная в России террористическая организация), 3-й штурмовой, 63-й механизированной бригад ВСУ, а также 12-й и 18-й бригад нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы и Нововодяного в ЛНР, Григоровки и Тернов в ДНР.
"Потери противника составили: до 255 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, 27 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, а также две станции контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50)", - добавили в МО РФ.