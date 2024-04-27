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Группировка "Запад" уничтожила до 255 украинских военных - РИА Новости, 27.04.2024
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16:05 27.04.2024 (обновлено: 16:20 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/spetsoperatsiya-1942783899.html
Группировка "Запад" уничтожила до 255 украинских военных
Группировка "Запад" уничтожила до 255 украинских военных - РИА Новости, 27.04.2024
Группировка "Запад" уничтожила до 255 украинских военных
Российская группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад, отразила девять контратак, потери... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:05
2024-04-27T16:20
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад, отразила девять контратак, потери противника составили до 255 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."В течение недели подразделениями "Западной" группировки войск нанесено поражение формированиям 13 бригад противника в районах населенных пунктов Глушковка, Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Новоегоровка, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также были отражены девять контратак штурмовых групп 12-й бригады специального назначения "Азов" (запрещенная в России террористическая организация), 3-й штурмовой, 63-й механизированной бригад ВСУ, а также 12-й и 18-й бригад нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы и Нововодяного в ЛНР, Григоровки и Тернов в ДНР."Потери противника составили: до 255 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, 27 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, а также две станции контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50)", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240426/skshipchak-1942534995.html
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россия, безопасность, сша, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, США, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" уничтожила до 255 украинских военных

Минобороны: группировка "Запад" уничтожила до 255 украинских военных и 27 орудий

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад, отразила девять контратак, потери противника составили до 255 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"В течение недели подразделениями "Западной" группировки войск нанесено поражение формированиям 13 бригад противника в районах населенных пунктов Глушковка, Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Новоегоровка, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что также были отражены девять контратак штурмовых групп 12-й бригады специального назначения "Азов" (запрещенная в России террористическая организация), 3-й штурмовой, 63-й механизированной бригад ВСУ, а также 12-й и 18-й бригад нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы и Нововодяного в ЛНР, Григоровки и Тернов в ДНР.
"Потери противника составили: до 255 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, 27 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, а также две станции контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50)", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьСШАХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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