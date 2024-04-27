https://ria.ru/20240427/spetsoperatsiya-1942783899.html

Группировка "Запад" уничтожила до 255 украинских военных

Группировка "Запад" уничтожила до 255 украинских военных - РИА Новости, 27.04.2024

Группировка "Запад" уничтожила до 255 украинских военных

Российская группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад, отразила девять контратак, потери... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:05

2024-04-27T16:05

2024-04-27T16:20

специальная военная операция на украине

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сша

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение формированиям 13 украинских бригад, отразила девять контратак, потери противника составили до 255 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."В течение недели подразделениями "Западной" группировки войск нанесено поражение формированиям 13 бригад противника в районах населенных пунктов Глушковка, Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Новоегоровка, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также были отражены девять контратак штурмовых групп 12-й бригады специального назначения "Азов" (запрещенная в России террористическая организация), 3-й штурмовой, 63-й механизированной бригад ВСУ, а также 12-й и 18-й бригад нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы и Нововодяного в ЛНР, Григоровки и Тернов в ДНР."Потери противника составили: до 255 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, 27 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, а также две станции контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50)", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240426/skshipchak-1942534995.html

https://ria.ru/20240426/ukraina-1942501806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, сша, харьковская область, вооруженные силы украины