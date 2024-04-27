https://ria.ru/20240427/spetsoperatsiya-1942684990.html

Украинские войска сбросили на Горловку боеприпас с БПЛА

Украинские войска сбросили на Горловку боеприпас с БПЛА - РИА Новости, 27.04.2024

Украинские войска сбросили на Горловку боеприпас с БПЛА

Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки с применением беспилотного летательного аппарата, сбросив один боеприпас, также по этому району за час... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T10:23

2024-04-27T10:23

2024-04-27T10:56

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки с применением беспилотного летательного аппарата, сбросив один боеприпас, также по этому району за час было выпущено 11 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 09.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, с 8.25 до 9.25 мск украинские силы выпустили одиннадцать снарядов натовского калибра 155 миллиметров по указанному району Горловки. О последствиях обстрелов пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240420/detonatsiya-1941276863.html

https://ria.ru/20240228/obstrel-1930067185.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, происшествия