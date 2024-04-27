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Украинские войска сбросили на Горловку боеприпас с БПЛА - РИА Новости, 27.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:23 27.04.2024 (обновлено: 10:56 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/spetsoperatsiya-1942684990.html
Украинские войска сбросили на Горловку боеприпас с БПЛА
Украинские войска сбросили на Горловку боеприпас с БПЛА - РИА Новости, 27.04.2024
Украинские войска сбросили на Горловку боеприпас с БПЛА
Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки с применением беспилотного летательного аппарата, сбросив один боеприпас, также по этому району за час... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T10:23
2024-04-27T10:56
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки с применением беспилотного летательного аппарата, сбросив один боеприпас, также по этому району за час было выпущено 11 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 09.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. По данным ведомства, с 8.25 до 9.25 мск украинские силы выпустили одиннадцать снарядов натовского калибра 155 миллиметров по указанному району Горловки. О последствиях обстрелов пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240420/detonatsiya-1941276863.html
https://ria.ru/20240228/obstrel-1930067185.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска сбросили на Горловку боеприпас с БПЛА

Украинские войска обстреляли Горловку, а потом сбросили на нее боеприпас с БПЛА

© Фото : Приходько РИК/TelegramМесто обстрела в Горловке
Место обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Место обстрела в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки с применением беспилотного летательного аппарата, сбросив один боеприпас, также по этому району за час было выпущено 11 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 09.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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По данным ведомства, с 8.25 до 9.25 мск украинские силы выпустили одиннадцать снарядов натовского калибра 155 миллиметров по указанному району Горловки.
О последствиях обстрелов пока не сообщается.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККСтиролПроисшествия
 
 
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