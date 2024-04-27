https://ria.ru/20240427/spetsoperatsiya-1942667258.html
Российский снайпер рассказал о ликвидации чернокожих наемников из США
Российский снайпер рассказал о ликвидации чернокожих наемников из США - РИА Новости, 27.04.2024
Российский снайпер рассказал о ликвидации чернокожих наемников из США
Российский снайпер родом из Новой Каховки Херсонской области рассказал РИА Новости, как ликвидировал при взятии Светлодарской ТЭС нескольких чернокожих... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T08:31
2024-04-27T08:31
2024-04-27T14:41
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ГЕНИЧЕСК, 27 апр — РИА Новости. Российский снайпер родом из Новой Каховки Херсонской области рассказал РИА Новости, как ликвидировал при взятии Светлодарской ТЭС нескольких чернокожих наемников из США."При взятии Светлодарской ТЭЦ мной были замечены в оптический прицел лица, как бы сказать, не украинского происхождения, потому что они были черного цвета. Точно сказать — не коренные жители Украины. При подходе к ним уже было ясно, что это были американцы. Афроамериканцы. По наличию у них документов", — сообщил российский снайпер с позывным Дым.После того как российский снайпер ликвидировал наемников из снайперской винтовки, их тела были обезображены находящимися рядом с наемниками украинскими военными.
https://ria.ru/20231103/pravda-1907099185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Безопасность
Российский снайпер рассказал о ликвидации чернокожих наемников из США
Снайпер из Новой Каховки рассказал, как ликвидировал чернокожих наемников из США