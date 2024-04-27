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Российский снайпер рассказал о ликвидации чернокожих наемников из США - РИА Новости, 27.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:31 27.04.2024 (обновлено: 14:41 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/spetsoperatsiya-1942667258.html
Российский снайпер рассказал о ликвидации чернокожих наемников из США
Российский снайпер рассказал о ликвидации чернокожих наемников из США - РИА Новости, 27.04.2024
Российский снайпер рассказал о ликвидации чернокожих наемников из США
Российский снайпер родом из Новой Каховки Херсонской области рассказал РИА Новости, как ликвидировал при взятии Светлодарской ТЭС нескольких чернокожих... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T08:31
2024-04-27T14:41
специальная военная операция на украине
сша
украина
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 27 апр — РИА Новости. Российский снайпер родом из Новой Каховки Херсонской области рассказал РИА Новости, как ликвидировал при взятии Светлодарской ТЭС нескольких чернокожих наемников из США."При взятии Светлодарской ТЭЦ мной были замечены в оптический прицел лица, как бы сказать, не украинского происхождения, потому что они были черного цвета. Точно сказать — не коренные жители Украины. При подходе к ним уже было ясно, что это были американцы. Афроамериканцы. По наличию у них документов", — сообщил российский снайпер с позывным Дым.После того как российский снайпер ликвидировал наемников из снайперской винтовки, их тела были обезображены находящимися рядом с наемниками украинскими военными.
https://ria.ru/20231103/pravda-1907099185.html
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сша, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Безопасность
Российский снайпер рассказал о ликвидации чернокожих наемников из США

Снайпер из Новой Каховки рассказал, как ликвидировал чернокожих наемников из США

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСнайпер отряда специального назначения "Эспаньола"
Снайпер отряда специального назначения Эспаньола - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Снайпер отряда специального назначения "Эспаньола". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 27 апр — РИА Новости. Российский снайпер родом из Новой Каховки Херсонской области рассказал РИА Новости, как ликвидировал при взятии Светлодарской ТЭС нескольких чернокожих наемников из США.
"При взятии Светлодарской ТЭЦ мной были замечены в оптический прицел лица, как бы сказать, не украинского происхождения, потому что они были черного цвета. Точно сказать — не коренные жители Украины. При подходе к ним уже было ясно, что это были американцы. Афроамериканцы. По наличию у них документов", — сообщил российский снайпер с позывным Дым.
После того как российский снайпер ликвидировал наемников из снайперской винтовки, их тела были обезображены находящимися рядом с наемниками украинскими военными.
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