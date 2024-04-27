https://ria.ru/20240427/spetsoperatsiya-1942667258.html

Российский снайпер рассказал о ликвидации чернокожих наемников из США

Российский снайпер рассказал о ликвидации чернокожих наемников из США - РИА Новости, 27.04.2024

Российский снайпер рассказал о ликвидации чернокожих наемников из США

Российский снайпер родом из Новой Каховки Херсонской области рассказал РИА Новости, как ликвидировал при взятии Светлодарской ТЭС нескольких чернокожих... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T08:31

2024-04-27T08:31

2024-04-27T14:41

специальная военная операция на украине

сша

украина

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 27 апр — РИА Новости. Российский снайпер родом из Новой Каховки Херсонской области рассказал РИА Новости, как ликвидировал при взятии Светлодарской ТЭС нескольких чернокожих наемников из США."При взятии Светлодарской ТЭЦ мной были замечены в оптический прицел лица, как бы сказать, не украинского происхождения, потому что они были черного цвета. Точно сказать — не коренные жители Украины. При подходе к ним уже было ясно, что это были американцы. Афроамериканцы. По наличию у них документов", — сообщил российский снайпер с позывным Дым.После того как российский снайпер ликвидировал наемников из снайперской винтовки, их тела были обезображены находящимися рядом с наемниками украинскими военными.

https://ria.ru/20231103/pravda-1907099185.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, украина, безопасность