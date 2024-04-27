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Идут наперекор Сырскому. В Киеве сообщили о бунте ВСУ на передовой
Идут наперекор Сырскому. В Киеве сообщили о бунте ВСУ на передовой - РИА Новости, 27.04.2024
Идут наперекор Сырскому. В Киеве сообщили о бунте ВСУ на передовой
Вооруженные силы Украины отказываются исполнять приказы командования, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:41
2024-04-27T11:41
2024-04-27T12:44
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины отказываются исполнять приказы командования, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале."Ситуация очень плохая для Украины, и Сырский ничего сделать не может. Кроме того, по косвенным признакам, по Авдеевке и по Очеретино, и по другим вещам можно говорить, что в армии зреет бунт. То есть часть бригад не подчиняется Сырскому и новому руководству", — указал он.Кроме того, политолог посетовал на удручающее положение украинцев на фронте, а также раскритиковал власть Владимира Зеленского за репрессивный закон о мобилизации мужчин на Украине и их наказания за нежелание идти погибать на передовой.13 апреля в распоряжение РИА Новости попал приказ об укреплении дисциплины, подписанный главкомом ВСУ Александром Сырским, в котором говорится, что украинские военные не подчиняются приказам, угрожают командирам, дезертируют, оставляют поле боя и отказываются вести огонь.Читайте в Дзен: "Чувствовался на расстоянии пяти километров": стало известно о мощном взрыве на украинском аэродроме. Что уничтожили ВС России?Что-то пошло не так. В Индии заявили о подозрительной ситуации с Залужным
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в мире, украина, киев, авдеевка, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Авдеевка, Олег Соскин, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Идут наперекор Сырскому. В Киеве сообщили о бунте ВСУ на передовой
Экс-советник Кучмы Соскин: бригады ВСУ отказываются исполнять приказы Сырского