https://ria.ru/20240427/smi-1942765725.html

Тело канадца, погибшего на Кубе, по ошибке отправили в Россию

Тело канадца, погибшего на Кубе, по ошибке отправили в Россию - РИА Новости, 27.04.2024

Тело канадца, погибшего на Кубе, по ошибке отправили в Россию

Тело погибшего на Кубе канадца по ошибке отправили в Россию, сообщил телеканал CTV News на своем сайте со ссылкой на семью умершего. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:47

2024-04-27T14:47

2024-04-27T15:50

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Тело погибшего на Кубе канадца по ошибке отправили в Россию, сообщил телеканал CTV News на своем сайте со ссылкой на семью умершего. "Семья из района Монреаля подтвердила CTV News, что тело их близкого, погибшего во время отпуска на Кубе, возвращается в Канаду после того, как было по ошибке отправлено в Россию", — указали в материале. CTV News утверждает, что семье погибшего мужчины сначала отправили в Канаду на опознание тело не их родственника, а россиянина. Гражданин Канады Фарадж Аллах Жаржур, которому было 68 лет, умер 22 марта после остановки сердца во время отдыха на кубинском курорте Варадеро. Репатриация останков состоялась на прошлой неделе, но в итоге семье доставили тело гораздо более молодого неизвестного мужчины. Министерство иностранных дел Канады сообщило, что сотрудники консульства работают вместе с кубинскими властями и семьей погибшего над решением этого вопроса, а министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья принес извинения канадской коллеге Мелани Жоли после репатриации неизвестного тела.

https://ria.ru/20240307/bolnitsa-1931689895.html

https://ria.ru/20231006/patologoanatom-1900876530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, канада, россия, куба