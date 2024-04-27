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Тело канадца, погибшего на Кубе, по ошибке отправили в Россию
Тело канадца, погибшего на Кубе, по ошибке отправили в Россию - РИА Новости, 27.04.2024
Тело канадца, погибшего на Кубе, по ошибке отправили в Россию
Тело погибшего на Кубе канадца по ошибке отправили в Россию, сообщил телеканал CTV News на своем сайте со ссылкой на семью умершего. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:47
2024-04-27T14:47
2024-04-27T15:50
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Тело погибшего на Кубе канадца по ошибке отправили в Россию, сообщил телеканал CTV News на своем сайте со ссылкой на семью умершего. "Семья из района Монреаля подтвердила CTV News, что тело их близкого, погибшего во время отпуска на Кубе, возвращается в Канаду после того, как было по ошибке отправлено в Россию", — указали в материале. CTV News утверждает, что семье погибшего мужчины сначала отправили в Канаду на опознание тело не их родственника, а россиянина. Гражданин Канады Фарадж Аллах Жаржур, которому было 68 лет, умер 22 марта после остановки сердца во время отдыха на кубинском курорте Варадеро. Репатриация останков состоялась на прошлой неделе, но в итоге семье доставили тело гораздо более молодого неизвестного мужчины. Министерство иностранных дел Канады сообщило, что сотрудники консульства работают вместе с кубинскими властями и семьей погибшего над решением этого вопроса, а министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья принес извинения канадской коллеге Мелани Жоли после репатриации неизвестного тела.
https://ria.ru/20240307/bolnitsa-1931689895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, россия, куба
В мире, Канада, Россия, Куба
Тело канадца, погибшего на Кубе, по ошибке отправили в Россию
CTV: на Кубе перепутали тела 68-летнего канадца и более молодого россиянина