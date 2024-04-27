https://ria.ru/20240427/skhema-1942689654.html

"Похитили": во Франции разоблачили преступную схему Зеленского

"Похитили": во Франции разоблачили преступную схему Зеленского - РИА Новости, 27.04.2024

"Похитили": во Франции разоблачили преступную схему Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский лжет, уверяя своих союзников, что финансовая помощь США будет направлена исключительно на фронт, заявил лидер партии... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T10:43

2024-04-27T10:43

2024-04-27T12:43

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флориан филиппо

джо байден

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский лжет, уверяя своих союзников, что финансовая помощь США будет направлена исключительно на фронт, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х."На самом деле большая часть (помощи США. — Прим ред.) похищена и уходит на коррупцию", — возмутился он.В качестве доказательства Филиппо привел недавний инцидент, в котором бесследно пропали 16 миллиардов евро из финансовой помощи Киеву от Евросоюза. Кроме того, добавил он, в пятницу министр аграрной политики Украины был отправлен под стражу из-за коррупции. По этой причине политик призвал остановить финансирование Киева."Любой евро, отправленный на Украину, продлевает конфликт и, следовательно, приводит к ненужным смертям, обедняет нас здесь и, скорее всего, обогащает коррупционеров! Давайте немедленно прекратим это! Скорейшего мира!" — заключил он.В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.Читайте в Дзен: "Чувствовался на расстоянии пяти километров": стало известно о мощном взрыве на украинском аэродроме. Что уничтожили ВС России?Что-то пошло не так. В Индии заявили о подозрительной ситуации с Залужным

https://ria.ru/20240427/zelenskaya-1942674939.html

https://ria.ru/20240426/postavka-1942419519.html

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сша

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, флориан филиппо, джо байден