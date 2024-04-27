https://ria.ru/20240427/sinoptik-1942687799.html

Синоптик предупредил москвичей о скором арктическом вторжении

Синоптик предупредил москвичей о скором арктическом вторжении - РИА Новости, 27.04.2024

Синоптик предупредил москвичей о скором арктическом вторжении

Второго мая в Москве ожидается арктическое вторжение, начнутся "черемуховые" холода, третьего мая вероятны ночные заморозки, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T10:34

2024-04-27T10:34

2024-04-27T12:20

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Второго мая в Москве ожидается арктическое вторжение, начнутся "черемуховые" холода, третьего мая вероятны ночные заморозки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В последующие сутки ожидается арктическое вторжение, начнутся традиционные "черемуховые" холода. Из-за северного ветра в тылу циклона ночью 2 мая воздух остынет до плюс 3 - плюс 8, днем не выше плюс 10 - плюс 15, местами небольшой дождь", - рассказал Тишковец.По его словам, 3 мая скандинавский антициклон расчистит небосвод от облачности, будет без осадков, но вероятны ночные заморозки - столбики термометров будут колебаться от минус 1 до плюс 4, в дневные часы солнечно и сухо, и всего плюс 9 - плюс 14.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

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общество, москва, евгений тишковец