https://ria.ru/20240427/sinoptik-1942677925.html

Москвичей предупредили о сильных ливнях в субботу

Москвичей предупредили о сильных ливнях в субботу - РИА Новости, 27.04.2024

Москвичей предупредили о сильных ливнях в субботу

Порядка 30% от месячной нормы осадков прольется на Москву в субботу, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T09:47

2024-04-27T09:47

2024-04-27T09:47

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Порядка 30% от месячной нормы осадков прольется на Москву в субботу, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. "На Москву сегодня прольется 10-12 миллиметров осадков, или 30% от месячной нормы, или ведро воды на метр квадратный", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, евгений тишковец