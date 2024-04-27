https://ria.ru/20240427/sinoptik-1942677925.html
Москвичей предупредили о сильных ливнях в субботу
Москвичей предупредили о сильных ливнях в субботу - РИА Новости, 27.04.2024
Москвичей предупредили о сильных ливнях в субботу
Порядка 30% от месячной нормы осадков прольется на Москву в субботу, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T09:47
2024-04-27T09:47
2024-04-27T09:47
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Порядка 30% от месячной нормы осадков прольется на Москву в субботу, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. "На Москву сегодня прольется 10-12 миллиметров осадков, или 30% от месячной нормы, или ведро воды на метр квадратный", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичей предупредили о сильных ливнях в субботу
Синоптик: в Москве в субботу выпадет около 30 процентов месячной нормы осадков