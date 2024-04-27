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Суд оштрафовал журналиста за работу на "Медузу"* - РИА Новости, 27.04.2024
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11:11 27.04.2024 (обновлено: 11:12 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/shtraf-1942696763.html
Суд оштрафовал журналиста за работу на "Медузу"*
Суд оштрафовал журналиста за работу на "Медузу"* - РИА Новости, 27.04.2024
Суд оштрафовал журналиста за работу на "Медузу"*
Никулинский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал журналиста Дмитрия Кузнеца за работу на интернет-сми "Медуза"*, которое признано в РФ нежелательной... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:11
2024-04-27T11:12
россия
москва
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Никулинский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал журналиста Дмитрия Кузнеца за работу на интернет-сми "Медуза"*, которое признано в РФ нежелательной организацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением суда Кузнецу Дмитрию Викторовичу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей", - сказали в суде, уточнив, что его признали виновным по статье 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности). Согласно материалам дела, поводом для составления протокола стал подкаст "военного эксперта "Медузы"* Кузнеца", опубликованный в телеграм-канале издания. Это первый известный случай, когда журналиста штрафуют за работу на нежелательную организацию. Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project" ("Проект Медуза")* признана нежелательной решение Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале данная организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным в России.
https://ria.ru/20230207/npo-1850337227.html
https://ria.ru/20240206/shtraf-1925615938.html
россия
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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4.7
96
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
россия, москва, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Суд оштрафовал журналиста за работу на "Медузу"*

Суд оштрафовал журналиста Дмитрия Кузнеца за работу на интернет-сми "Медуза"

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Никулинский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал журналиста Дмитрия Кузнеца за работу на интернет-сми "Медуза"*, которое признано в РФ нежелательной организацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением суда Кузнецу Дмитрию Викторовичу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей", - сказали в суде, уточнив, что его признали виновным по статье 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).
Здание министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
"Медузу"* и Фонд Сахарова включили в список нежелательных НПО
7 февраля 2023, 16:27
Согласно материалам дела, поводом для составления протокола стал подкаст "военного эксперта "Медузы"* Кузнеца", опубликованный в телеграм-канале издания.
Это первый известный случай, когда журналиста штрафуют за работу на нежелательную организацию.
Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project" ("Проект Медуза")* признана нежелательной решение Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале данная организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным в России.
Писатель Дмитрий Быков* - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Дмитрия Быкова* оштрафовали за участие в нежелательной организации
6 февраля, 10:31
 
РоссияМоскваГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
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