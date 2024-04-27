https://ria.ru/20240427/shtraf-1942696763.html

Суд оштрафовал журналиста за работу на "Медузу"*

Суд оштрафовал журналиста за работу на "Медузу"* - РИА Новости, 27.04.2024

Суд оштрафовал журналиста за работу на "Медузу"*

Никулинский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал журналиста Дмитрия Кузнеца за работу на интернет-сми "Медуза"*, которое признано в РФ нежелательной... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T11:11

2024-04-27T11:11

2024-04-27T11:12

россия

москва

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Никулинский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал журналиста Дмитрия Кузнеца за работу на интернет-сми "Медуза"*, которое признано в РФ нежелательной организацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением суда Кузнецу Дмитрию Викторовичу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей", - сказали в суде, уточнив, что его признали виновным по статье 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности). Согласно материалам дела, поводом для составления протокола стал подкаст "военного эксперта "Медузы"* Кузнеца", опубликованный в телеграм-канале издания. Это первый известный случай, когда журналиста штрафуют за работу на нежелательную организацию. Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project" ("Проект Медуза")* признана нежелательной решение Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале данная организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным в России.

https://ria.ru/20230207/npo-1850337227.html

https://ria.ru/20240206/shtraf-1925615938.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, генеральная прокуратура рф, происшествия