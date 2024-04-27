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Шиитские группировки заявили об ударе по объекту в Хайфе - РИА Новости, 27.04.2024
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00:25 27.04.2024 (обновлено: 05:43 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/shiity-1942645764.html
Шиитские группировки заявили об ударе по объекту в Хайфе
Шиитские группировки заявили об ударе по объекту в Хайфе - РИА Новости, 27.04.2024
Шиитские группировки заявили об ударе по объекту в Хайфе
Шиитские вооруженные группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления Ирака" заявили об обстреле объекта в Хайфе на севере Израиля с помощью... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T00:25
2024-04-27T05:43
в мире
хайфа
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 27 апр - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления Ирака" заявили об обстреле объекта в Хайфе на севере Израиля с помощью беспилотника, говорится в сообщении в их Telegram-канале.&quot;Бойцы &quot;Исламского сопротивления Ирака&quot; с помощью беспилотника поразили важную цель в Хайфе на оккупированных территориях и подтверждают продолжение... второй фазы операций сопротивления оккупации в ответ на сионистскую резню невинного гражданского населения Палестины&quot;, — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240414/ataka-1939915477.html
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в мире, хайфа, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Хайфа, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шиитские группировки заявили об ударе по объекту в Хайфе

Шиитские группировки заявили об ударе БПЛА по объекту в израильском Хайфе

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские пожарные в Хайфе
Израильские пожарные в Хайфе - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские пожарные в Хайфе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 27 апр - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления Ирака" заявили об обстреле объекта в Хайфе на севере Израиля с помощью беспилотника, говорится в сообщении в их Telegram-канале.
«

"Бойцы "Исламского сопротивления Ирака" с помощью беспилотника поразили важную цель в Хайфе на оккупированных территориях и подтверждают продолжение... второй фазы операций сопротивления оккупации в ответ на сионистскую резню невинного гражданского населения Палестины", — говорится в сообщении.

Крупнейшая атака Ирана на Израиль
Крупнейшая атака Ирана на Израиль
14 апреля, 09:24
 
В миреХайфаИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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