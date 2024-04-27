https://ria.ru/20240427/shiity-1942645764.html

Шиитские группировки заявили об ударе по объекту в Хайфе

Шиитские группировки заявили об ударе по объекту в Хайфе - РИА Новости, 27.04.2024

Шиитские группировки заявили об ударе по объекту в Хайфе

Шиитские вооруженные группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления Ирака" заявили об обстреле объекта в Хайфе на севере Израиля с помощью... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T00:25

2024-04-27T00:25

2024-04-27T05:43

в мире

хайфа

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 27 апр - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления Ирака" заявили об обстреле объекта в Хайфе на севере Израиля с помощью беспилотника, говорится в сообщении в их Telegram-канале."Бойцы "Исламского сопротивления Ирака" с помощью беспилотника поразили важную цель в Хайфе на оккупированных территориях и подтверждают продолжение... второй фазы операций сопротивления оккупации в ответ на сионистскую резню невинного гражданского населения Палестины", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240414/ataka-1939915477.html

хайфа

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в мире, хайфа, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году