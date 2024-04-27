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Врач назвала ограничения по "шашлычному" рациону на праздники - РИА Новости, 27.04.2024
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15:09 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/shashlyk-1942772463.html
Врач назвала ограничения по "шашлычному" рациону на праздники
Врач назвала ограничения по "шашлычному" рациону на праздники - РИА Новости, 27.04.2024
Врач назвала ограничения по "шашлычному" рациону на праздники
Шашлык - одно из традиционных и любимых блюд россиян весной, однако чтобы уберечь себя от переедания, мужчине нужно съедать не более пяти кусков, а женщине - не РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T15:09
2024-04-27T15:09
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Шашлык - одно из традиционных и любимых блюд россиян весной, однако чтобы уберечь себя от переедания, мужчине нужно съедать не более пяти кусков, а женщине - не более четырех, если шашлык приготовлен из говядины, сказала РИА Новости врач-терапевт, диетолог цифровой клиники страхового дома ВСК Алина Красикова. "Животные белки - важная составляющая здорового рациона. Для мужчин среднего веса рекомендуется употребление примерно 60 граммов белка в день, в то время как для женщин этот показатель составляет около 50 граммов в день. Так, в 100 граммах говядины содержится примерно 25 граммов белка. Это означает, что в день мужчине нужно употреблять около 250 граммов говядины (или не более пяти кусочков шашлыка), а женщине - примерно 200 грамм (или четыре кусочка шашлыка)", - сказала врач. В 100 граммах куриного мяса содержится примерно 31 грамм белка. Это значит, что мужчинам в день необходимо употребить примерно 200 грамм куриного мяса (или четыре кусочка шашлыка), женщинам - около 150 граммов (три кусочка), отметила она. Эксперт напомнила, что в 100 граммах свинины содержится примерно 21 грамм белка. То есть день мужчине нужно употреблять около 300 граммов свинины (не больше шести кусочков), а женщине - примерно 250 граммов (пять кусочков). "Среди классических гарниров, которые прекрасно дополняют мясо шашлыка, можно выделить овощной салат, приготовленный из свежих помидоров, огурцов, перца, зелени и лука. Другой популярный и полезный для здоровья вариант- это запеченные овощи (помидоры, перцы и баклажаны). От "тяжелых" гарниров к шашлыку стоит отказаться. К, ним относится картофель, например. Также стоит ограничить потребление белого хлеба и прочих быстрых углеводов, чтобы избежать резкого повышения уровня сахара в крови", - добавила Красикова.
https://ria.ru/20230201/shashlyk-1849093866.html
https://ria.ru/20240427/shashlyk-1942650736.html
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общество
Общество
Врач назвала ограничения по "шашлычному" рациону на праздники

Врач клиники страхового дома ВСК назвала ограничения по "шашлычному" рациону

© Фото : Pexels/Gonzalo GuzmanМясо на гриле
Мясо на гриле - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Pexels/Gonzalo Guzman
Мясо на гриле. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Шашлык - одно из традиционных и любимых блюд россиян весной, однако чтобы уберечь себя от переедания, мужчине нужно съедать не более пяти кусков, а женщине - не более четырех, если шашлык приготовлен из говядины, сказала РИА Новости врач-терапевт, диетолог цифровой клиники страхового дома ВСК Алина Красикова.
"Животные белки - важная составляющая здорового рациона. Для мужчин среднего веса рекомендуется употребление примерно 60 граммов белка в день, в то время как для женщин этот показатель составляет около 50 граммов в день. Так, в 100 граммах говядины содержится примерно 25 граммов белка. Это означает, что в день мужчине нужно употреблять около 250 граммов говядины (или не более пяти кусочков шашлыка), а женщине - примерно 200 грамм (или четыре кусочка шашлыка)", - сказала врач.
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В 100 граммах куриного мяса содержится примерно 31 грамм белка. Это значит, что мужчинам в день необходимо употребить примерно 200 грамм куриного мяса (или четыре кусочка шашлыка), женщинам - около 150 граммов (три кусочка), отметила она.
Эксперт напомнила, что в 100 граммах свинины содержится примерно 21 грамм белка. То есть день мужчине нужно употреблять около 300 граммов свинины (не больше шести кусочков), а женщине - примерно 250 граммов (пять кусочков).
"Среди классических гарниров, которые прекрасно дополняют мясо шашлыка, можно выделить овощной салат, приготовленный из свежих помидоров, огурцов, перца, зелени и лука. Другой популярный и полезный для здоровья вариант- это запеченные овощи (помидоры, перцы и баклажаны). От "тяжелых" гарниров к шашлыку стоит отказаться. К, ним относится картофель, например. Также стоит ограничить потребление белого хлеба и прочих быстрых углеводов, чтобы избежать резкого повышения уровня сахара в крови", - добавила Красикова.
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