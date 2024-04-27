https://ria.ru/20240427/shashlyk-1942650902.html

Россиянам пригрозили штрафами за шашлыки в ненадлежащих местах

Россиянам пригрозили штрафами за шашлыки в ненадлежащих местах - РИА Новости, 27.04.2024

Россиянам пригрозили штрафами за шашлыки в ненадлежащих местах

За приготовления шашлыка вне специально оборудованных мест, таких как лесные зоны, парки или дворы частных домов, грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей, за... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T02:31

2024-04-27T02:31

2024-04-27T02:40

общество

московская область (подмосковье)

никита чаплин

госдума рф

единая россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. За приготовления шашлыка вне специально оборудованных мест, таких как лесные зоны, парки или дворы частных домов, грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей, за разжигание костра в неположенном месте - до 30 тысяч рублей, рассказал РИА Новости председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). "Шашлык на природе можно готовить только в специально оборудованных местах, таких как лесные зоны, парки или дворы частных домов. Нарушение этого правила влечет за собой штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Если вы решите разжечь костер в лесу в неположенном месте, штраф будет еще более серьезным – от 15 до 30 тысяч рублей. Если подобное нарушение происходит на территории лесопаркового пояса или на берегу озера или реки, штраф может составить от 40 до 50 тысяч рублей. И в случае, если несоблюдение правил приводит к пожару, штраф может достигать 60 тысяч рублей", - сказал Чаплин. Депутат отметил, что также не стоит забывать о чистоте и убирать за собой мусор после пикника, иначе нарушителю может грозить штраф до 2 тысяч рублей, региональные законы могут устанавливать свои штрафы, иногда до 5 тысяч руб. "Если вы решите приготовить шашлык или другое блюдо на даче, используя открытый огонь в металлической емкости, например, мангал, имейте в виду, что между местом горения и зданиями, сооружениями и прочими постройками должно быть противопожарное расстояние не менее 5 метров. Также необходимо создать зону очистки вокруг мангала от горючих материалов - не менее 2 метров. Неразрывно связанные с природой отдых и приготовление пищи в походе или на даче могут принести удовольствие, но важно помнить, что безопасность и соблюдение правил – основное условие сохранения природы и безопасности окружающих", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240427/shashlyk-1942650736.html

https://ria.ru/20240419/chaplin-1940935588.html

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общество, московская область (подмосковье), никита чаплин, госдума рф, единая россия, природные пожары в россии