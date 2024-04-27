https://ria.ru/20240427/shashlyk-1942650736.html
Врач назвал допустимую порцию шашлыка
Врач назвал допустимую порцию шашлыка - РИА Новости, 27.04.2024
Врач назвал допустимую порцию шашлыка
Порция шашлыка на человека не должна быть более 150 граммов, а чем жирнее мясо, тем меньше можно его съесть, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T02:29
2024-04-27T02:29
2024-04-27T02:29
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Порция шашлыка на человека не должна быть более 150 граммов, а чем жирнее мясо, тем меньше можно его съесть, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Длинные четырехдневные выходные ждут россиян в честь Праздника весны и труда. В этом году они продлятся с воскресенья, 28 апреля, до среды, 1 мая. "Порция шашлыка на человека не должна быть более 150 граммов, а чем жирнее мясо, тем меньше можно его съесть. Некоторые люди не могут есть без хлеба, но лучше выбрать хлеб не из пшеничной муки 1 сорта, а грубого помола с добавлением злаков, отрубей", - рассказал Тяжельников. По его словам, шашлык уже сам по себе достаточно соленый, поэтому не нужно дополнительно ставить на стол соленья и маринады. "Самые полезные "партнеры" для шашлыка – это свежие овощи, клетчатка. Это могут быть огурцы, помидоры, редис, сладкий перец, листовая зелень. Причем не обязательно делать из них салаты с дополнительной заправкой. Они будут хороши и просто резаные. В качестве замечательного гарнира можно приготовить овощи на мангале: кабачки, баклажаны, помидоры, грибы, даже лук. Кстати, не случайно это традиционная подача в кавказской кухне, где шашлык занимает важное место", - отметил врач. Собеседник агентства добавил, что к соусам для шашлыка тоже стоит отнестись внимательно. "В готовых соусах, как правило, содержится много соли и сахара. Майонез сделает блюдо еще более жирным и калорийным. Поэтому соусы при возможности тоже лучше готовить самим, например, из помидоров", - добавил Тяжельников.
https://ria.ru/20240426/moskva-1941820721.html
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общество, москва, андрей тяжельников
Общество, Москва, Андрей Тяжельников
Врач назвал допустимую порцию шашлыка
Врач Тяжельников: порция шашлыка на человека не должна быть более 150 граммов
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Порция шашлыка на человека не должна быть более 150 граммов, а чем жирнее мясо, тем меньше можно его съесть, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Длинные четырехдневные выходные ждут россиян в честь Праздника весны и труда. В этом году они продлятся с воскресенья, 28 апреля, до среды, 1 мая.
"Порция шашлыка на человека не должна быть более 150 граммов, а чем жирнее мясо, тем меньше можно его съесть. Некоторые люди не могут есть без хлеба, но лучше выбрать хлеб не из пшеничной муки 1 сорта, а грубого помола с добавлением злаков, отрубей", - рассказал Тяжельников.
По его словам, шашлык уже сам по себе достаточно соленый, поэтому не нужно дополнительно ставить на стол соленья и маринады.
"Самые полезные "партнеры" для шашлыка – это свежие овощи, клетчатка. Это могут быть огурцы, помидоры, редис, сладкий перец, листовая зелень. Причем не обязательно делать из них салаты с дополнительной заправкой. Они будут хороши и просто резаные. В качестве замечательного гарнира можно приготовить овощи на мангале: кабачки, баклажаны, помидоры, грибы, даже лук. Кстати, не случайно это традиционная подача в кавказской кухне, где шашлык занимает важное место", - отметил врач.
Собеседник агентства добавил, что к соусам для шашлыка тоже стоит отнестись внимательно. "В готовых соусах, как правило, содержится много соли и сахара. Майонез сделает блюдо еще более жирным и калорийным. Поэтому соусы при возможности тоже лучше готовить самим, например, из помидоров", - добавил Тяжельников.