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В Иркутске отменили праздничный салют в День Победы

В Иркутске отменили праздничный салют в День Победы - РИА Новости, 27.04.2024

В Иркутске отменили праздничный салют в День Победы

В День Победы праздничный фейерверк в Иркутске отменен из-за "общей совокупности обстоятельств", сообщил губернатор Игорь Кобзев. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:58

2024-04-27T16:58

2024-04-27T16:58

иркутск

россия

игорь кобзев

день победы

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ИРКУТСК, 27 апр - РИА Новости. В День Победы праздничный фейерверк в Иркутске отменен из-за "общей совокупности обстоятельств", сообщил губернатор Игорь Кобзев. Пресс-служба мэрии Иркутска 24 апреля сообщила о планах празднования в городе 79-й годовщины со Дня Победы. В разных округах города пройдет более 200 мероприятий, в том числе завершится праздник должен был фейерверком на Нижней набережной. "Оргкомитетом было принято решение отказаться от проведения салютов во время празднования Дня Победы на территории региона. Общая совокупность обстоятельств пока не располагает к проведению мероприятий подобного характера", - написал Кобзев в Telegram-канале. Также он отметил, что в связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб "Бессмертного полка" России принял решение не проводить шествие в 2024 году в очном формате.

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иркутск, россия, игорь кобзев, день победы