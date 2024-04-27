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Двух пропавших на Камчатке рыбаков нашли живыми

Двух пропавших на Камчатке рыбаков нашли живыми - РИА Новости, 27.04.2024

Двух пропавших на Камчатке рыбаков нашли живыми

Двух мужчин, которые с четверга перестали выходить на связь после того, как отправились на лодке в море на Камчатке, нашли живыми, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T01:40

2024-04-27T01:40

2024-04-27T15:37

хорошие новости

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охотское море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ХАБАРОВСК, 27 апр — РИА Новости. Двух мужчин, которые с четверга перестали выходить на связь после того, как отправились на лодке в море на Камчатке, нашли живыми, сообщает краевой главк МЧС.Накануне Главное управление МЧС по Камчатскому краю сообщало, что спасатели отправились на поиски двух рыбаков в Охотском море. В Усть-Большерецком районе мужчины вышли на лодке в море в районе устья реки Митоги. На связь не выходили. Самостоятельные поиски пропавших результатов не принесли, тогда их искать отправились сотрудники МЧС. В небо был поднят вертолет Ми-8."Рыбаки в ходе поисково-спасательной операции обнаружены живыми, с ними ничего не случилось, <...> от предложенной помощи уклонились", — сообщает главк.

https://ria.ru/20231017/poisk-1903231964.html

камчатка

камчатский край

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происшествия, камчатка, камчатский край, охотское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш