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Двух пропавших на Камчатке рыбаков нашли живыми
Двух пропавших на Камчатке рыбаков нашли живыми - РИА Новости, 27.04.2024
Двух пропавших на Камчатке рыбаков нашли живыми
Двух мужчин, которые с четверга перестали выходить на связь после того, как отправились на лодке в море на Камчатке, нашли живыми, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T01:40
2024-04-27T01:40
2024-04-27T15:37
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ХАБАРОВСК, 27 апр — РИА Новости. Двух мужчин, которые с четверга перестали выходить на связь после того, как отправились на лодке в море на Камчатке, нашли живыми, сообщает краевой главк МЧС.Накануне Главное управление МЧС по Камчатскому краю сообщало, что спасатели отправились на поиски двух рыбаков в Охотском море. В Усть-Большерецком районе мужчины вышли на лодке в море в районе устья реки Митоги. На связь не выходили. Самостоятельные поиски пропавших результатов не принесли, тогда их искать отправились сотрудники МЧС. В небо был поднят вертолет Ми-8."Рыбаки в ходе поисково-спасательной операции обнаружены живыми, с ними ничего не случилось, <...> от предложенной помощи уклонились", — сообщает главк.
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происшествия, камчатка, камчатский край, охотское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Хорошие новости, Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Охотское море, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Двух пропавших на Камчатке рыбаков нашли живыми
Рыбаков, которые отправились на лодке в море на Камчатке и пропали, нашли живыми