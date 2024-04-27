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Двух пропавших на Камчатке рыбаков нашли живыми - РИА Новости, 27.04.2024
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01:40 27.04.2024 (обновлено: 15:37 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/rybaki-1942648401.html
Двух пропавших на Камчатке рыбаков нашли живыми
Двух пропавших на Камчатке рыбаков нашли живыми - РИА Новости, 27.04.2024
Двух пропавших на Камчатке рыбаков нашли живыми
Двух мужчин, которые с четверга перестали выходить на связь после того, как отправились на лодке в море на Камчатке, нашли живыми, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T01:40
2024-04-27T15:37
хорошие новости
происшествия
камчатка
камчатский край
охотское море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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ХАБАРОВСК, 27 апр — РИА Новости. Двух мужчин, которые с четверга перестали выходить на связь после того, как отправились на лодке в море на Камчатке, нашли живыми, сообщает краевой главк МЧС.Накануне Главное управление МЧС по Камчатскому краю сообщало, что спасатели отправились на поиски двух рыбаков в Охотском море. В Усть-Большерецком районе мужчины вышли на лодке в море в районе устья реки Митоги. На связь не выходили. Самостоятельные поиски пропавших результатов не принесли, тогда их искать отправились сотрудники МЧС. В небо был поднят вертолет Ми-8."Рыбаки в ходе поисково-спасательной операции обнаружены живыми, с ними ничего не случилось, &lt;...&gt; от предложенной помощи уклонились", — сообщает главк.
https://ria.ru/20231017/poisk-1903231964.html
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происшествия, камчатка, камчатский край, охотское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Хорошие новости, Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Охотское море, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Двух пропавших на Камчатке рыбаков нашли живыми

Рыбаков, которые отправились на лодке в море на Камчатке и пропали, нашли живыми

© МЧС России/TelegramОперация МЧС по спасению пропавших рыбаков на Камчатке. 26 апреля 2024 года
Операция МЧС по спасению пропавших рыбаков на Камчатке. 26 апреля 2024 года
© МЧС России/Telegram
Операция МЧС по спасению пропавших рыбаков на Камчатке. 26 апреля 2024 года
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ХАБАРОВСК, 27 апр — РИА Новости. Двух мужчин, которые с четверга перестали выходить на связь после того, как отправились на лодке в море на Камчатке, нашли живыми, сообщает краевой главк МЧС.
Накануне Главное управление МЧС по Камчатскому краю сообщало, что спасатели отправились на поиски двух рыбаков в Охотском море. В Усть-Большерецком районе мужчины вышли на лодке в море в районе устья реки Митоги. На связь не выходили. Самостоятельные поиски пропавших результатов не принесли, тогда их искать отправились сотрудники МЧС. В небо был поднят вертолет Ми-8.
"Рыбаки в ходе поисково-спасательной операции обнаружены живыми, с ними ничего не случилось, <...> от предложенной помощи уклонились", — сообщает главк.
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Хорошие новостиПроисшествияКамчаткаКамчатский крайОхотское мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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