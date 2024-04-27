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Число волонтеров РПЦ, ремонтирующих дома в Мариуполе, за год увеличилось - РИА Новости, 27.04.2024
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Религия
 
20:02 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/rpts-1942844494.html
Число волонтеров РПЦ, ремонтирующих дома в Мариуполе, за год увеличилось
Число волонтеров РПЦ, ремонтирующих дома в Мариуполе, за год увеличилось - РИА Новости, 27.04.2024
Число волонтеров РПЦ, ремонтирующих дома в Мариуполе, за год увеличилось
Число волонтеров, отправившихся в Мариуполь ремонтировать поврежденные дома, выросло вдвое за год, следует из данных, которые пресс-секретарь синодального... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T20:02
2024-04-27T20:02
религия
мариуполь
москва
василий рулинский
русская православная церковь
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Число волонтеров, отправившихся в Мариуполь ремонтировать поврежденные дома, выросло вдвое за год, следует из данных, которые пресс-секретарь синодального отдела РПЦ по благотворительности Василий Рулинский привел на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Уже 780 человек съездило в Мариуполь. Мы надеемся, что еще больше будет, и каждую неделю выезжают новые смены", – сказал он на пресс-конференции. Год назад на предпасхальной пресс-конференции он сообщил, что для ремонта частных одноэтажных жилых домов со всей страны откликнулось более 360 человек. "Мы посчитали, что количество добровольцев, которые выезжают постоянно в зону конфликта, превышает уже 2 тысячи человек. И постоянно это число растет", – добавил Рулинский. Ранее 21 апреля в Москве открылись бесплатные курсы синодального отдела по благотворительности для добровольцев, желающих восстанавливать дома мирных жителей в Мариуполе. Участникам обучения, сообщили в отделе, расскажут о проекте по восстановлению частных домов нуждающихся людей в Мариуполе, объяснят основы техники безопасности, а также покажут на макете сруба основные приемы работ по монтажу кровли домов с практическими занятиями. Прошедшие обучение добровольцы смогут поехать в Мариуполь восстанавливать пострадавшие частные дома нуждающихся жителей. Продолжительность одной волонтерской смены в Мариуполе – от семи дней.
https://ria.ru/20240408/nuzhdayuschiesya-1938677101.html
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мариуполь, москва, василий рулинский, русская православная церковь
Религия, Мариуполь, Москва, Василий Рулинский, Русская православная церковь
Число волонтеров РПЦ, ремонтирующих дома в Мариуполе, за год увеличилось

Число волонтеров, чинящих поврежденные дома в Мариуполь, за год выросло вдвое

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Мариуполя со стороны ВСУ
Последствия обстрела Мариуполя со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Последствия обстрела Мариуполя со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Число волонтеров, отправившихся в Мариуполь ремонтировать поврежденные дома, выросло вдвое за год, следует из данных, которые пресс-секретарь синодального отдела РПЦ по благотворительности Василий Рулинский привел на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
«
"Уже 780 человек съездило в Мариуполь. Мы надеемся, что еще больше будет, и каждую неделю выезжают новые смены", – сказал он на пресс-конференции.
Расчистка завалов после сноса одного из жилых домов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
РПЦ планирует восстановить в ДНР тысячу домов нуждающихся в помощи людей
8 апреля, 17:44
Год назад на предпасхальной пресс-конференции он сообщил, что для ремонта частных одноэтажных жилых домов со всей страны откликнулось более 360 человек.
«
"Мы посчитали, что количество добровольцев, которые выезжают постоянно в зону конфликта, превышает уже 2 тысячи человек. И постоянно это число растет", – добавил Рулинский.
Ранее 21 апреля в Москве открылись бесплатные курсы синодального отдела по благотворительности для добровольцев, желающих восстанавливать дома мирных жителей в Мариуполе. Участникам обучения, сообщили в отделе, расскажут о проекте по восстановлению частных домов нуждающихся людей в Мариуполе, объяснят основы техники безопасности, а также покажут на макете сруба основные приемы работ по монтажу кровли домов с практическими занятиями.
Прошедшие обучение добровольцы смогут поехать в Мариуполь восстанавливать пострадавшие частные дома нуждающихся жителей. Продолжительность одной волонтерской смены в Мариуполе – от семи дней.
Строительство новых домов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
РПЦ откроет курсы волонтеров-строителей для ремонта домов в Мариуполе
11 апреля, 18:21
 
РелигияМариупольМоскваВасилий РулинскийРусская православная церковь
 
 
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