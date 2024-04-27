https://ria.ru/20240427/rpts-1942844494.html

Число волонтеров РПЦ, ремонтирующих дома в Мариуполе, за год увеличилось

Число волонтеров РПЦ, ремонтирующих дома в Мариуполе, за год увеличилось - РИА Новости, 27.04.2024

Число волонтеров РПЦ, ремонтирующих дома в Мариуполе, за год увеличилось

Число волонтеров, отправившихся в Мариуполь ремонтировать поврежденные дома, выросло вдвое за год, следует из данных, которые пресс-секретарь синодального... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T20:02

2024-04-27T20:02

2024-04-27T20:02

религия

мариуполь

москва

василий рулинский

русская православная церковь

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Число волонтеров, отправившихся в Мариуполь ремонтировать поврежденные дома, выросло вдвое за год, следует из данных, которые пресс-секретарь синодального отдела РПЦ по благотворительности Василий Рулинский привел на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Уже 780 человек съездило в Мариуполь. Мы надеемся, что еще больше будет, и каждую неделю выезжают новые смены", – сказал он на пресс-конференции. Год назад на предпасхальной пресс-конференции он сообщил, что для ремонта частных одноэтажных жилых домов со всей страны откликнулось более 360 человек. "Мы посчитали, что количество добровольцев, которые выезжают постоянно в зону конфликта, превышает уже 2 тысячи человек. И постоянно это число растет", – добавил Рулинский. Ранее 21 апреля в Москве открылись бесплатные курсы синодального отдела по благотворительности для добровольцев, желающих восстанавливать дома мирных жителей в Мариуполе. Участникам обучения, сообщили в отделе, расскажут о проекте по восстановлению частных домов нуждающихся людей в Мариуполе, объяснят основы техники безопасности, а также покажут на макете сруба основные приемы работ по монтажу кровли домов с практическими занятиями. Прошедшие обучение добровольцы смогут поехать в Мариуполь восстанавливать пострадавшие частные дома нуждающихся жителей. Продолжительность одной волонтерской смены в Мариуполе – от семи дней.

https://ria.ru/20240408/nuzhdayuschiesya-1938677101.html

https://ria.ru/20240411/mariupol-1939428815.html

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мариуполь, москва, василий рулинский, русская православная церковь