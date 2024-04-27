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Вице-премьер рассказал, какие управленцы сегодня нужны России - РИА Новости, 27.04.2024
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16:06 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/rossiya-1942784136.html
Вице-премьер рассказал, какие управленцы сегодня нужны России
Вице-премьер рассказал, какие управленцы сегодня нужны России - РИА Новости, 27.04.2024
Вице-премьер рассказал, какие управленцы сегодня нужны России
Управление на базе больших данных позволяет государству быстро реагировать на кризисные ситуации и улучшает жизнь россиян в целом, поэтому сегодня важно... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:06
2024-04-27T16:06
политика
технологии
россия
дмитрий григоренко
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СИРИУС, 27 апр – РИА Новости. Управление на базе больших данных позволяет государству быстро реагировать на кризисные ситуации и улучшает жизнь россиян в целом, поэтому сегодня важно подготовить управленцев, способных работать над этим процессом, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко. В субботу на федеральной территории Сириус он провел лекцию о модели госуправления для студентов и молодых ученых в рамках программы развития кадрового управленческого резерва. На лекции обсуждались вопросы структурирования и цифровизации информации научных, образовательных объектов РФ с применением в том числе искусственного интеллекта. "Управление на основе больших данных позволяет правительству быстро и эффективно реагировать на кризисные ситуации. Это положительно отражается на жизни граждан, бизнеса и страны в целом. Но в конечном счете модель управления – это инструмент достижения результата. Им управляет человек. И важно подготовить управленцев, которые будут понимать, как делать это наиболее эффективно", – сказал журналистам Григоренко. Он подчеркнул важность формирования знаний о цифровых инструментах управления у студентов и молодых специалистов, которые сегодня трудятся в науке. Григоренко сказал, что правительство использует цифровую модель управления, чтобы решить ключевые государственные проекты и задачи. "Модель реализована на базе государственной информационной системы, которая дает возможность эффективно управлять большими данными. В режиме реального времени с ее помощью контролируется выполнение мероприятий. Все задачи по проектам оцифрованы, структурированы и имеют контрольные точки, что позволяет отслеживать эффективность работы и предупреждать возможное невыполнение планов с помощью системы рисков", - заключил заместитель председателя правительства.
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политика, технологии, россия, дмитрий григоренко
Политика, Технологии, Россия, Дмитрий Григоренко
Вице-премьер рассказал, какие управленцы сегодня нужны России

Григоренко: России нужны управленцы, реагирующие на кризисные ситуации

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРуководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко
Руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Архивное фото
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СИРИУС, 27 апр – РИА Новости. Управление на базе больших данных позволяет государству быстро реагировать на кризисные ситуации и улучшает жизнь россиян в целом, поэтому сегодня важно подготовить управленцев, способных работать над этим процессом, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко.
В субботу на федеральной территории Сириус он провел лекцию о модели госуправления для студентов и молодых ученых в рамках программы развития кадрового управленческого резерва. На лекции обсуждались вопросы структурирования и цифровизации информации научных, образовательных объектов РФ с применением в том числе искусственного интеллекта.
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"Управление на основе больших данных позволяет правительству быстро и эффективно реагировать на кризисные ситуации. Это положительно отражается на жизни граждан, бизнеса и страны в целом. Но в конечном счете модель управления – это инструмент достижения результата. Им управляет человек. И важно подготовить управленцев, которые будут понимать, как делать это наиболее эффективно", – сказал журналистам Григоренко.
Он подчеркнул важность формирования знаний о цифровых инструментах управления у студентов и молодых специалистов, которые сегодня трудятся в науке. Григоренко сказал, что правительство использует цифровую модель управления, чтобы решить ключевые государственные проекты и задачи. "Модель реализована на базе государственной информационной системы, которая дает возможность эффективно управлять большими данными. В режиме реального времени с ее помощью контролируется выполнение мероприятий. Все задачи по проектам оцифрованы, структурированы и имеют контрольные точки, что позволяет отслеживать эффективность работы и предупреждать возможное невыполнение планов с помощью системы рисков", - заключил заместитель председателя правительства.
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