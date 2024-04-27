https://ria.ru/20240427/rossiya-1942784136.html

Вице-премьер рассказал, какие управленцы сегодня нужны России

Вице-премьер рассказал, какие управленцы сегодня нужны России - РИА Новости, 27.04.2024

Вице-премьер рассказал, какие управленцы сегодня нужны России

Управление на базе больших данных позволяет государству быстро реагировать на кризисные ситуации и улучшает жизнь россиян в целом, поэтому сегодня важно... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:06

2024-04-27T16:06

2024-04-27T16:06

политика

технологии

россия

дмитрий григоренко

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СИРИУС, 27 апр – РИА Новости. Управление на базе больших данных позволяет государству быстро реагировать на кризисные ситуации и улучшает жизнь россиян в целом, поэтому сегодня важно подготовить управленцев, способных работать над этим процессом, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко. В субботу на федеральной территории Сириус он провел лекцию о модели госуправления для студентов и молодых ученых в рамках программы развития кадрового управленческого резерва. На лекции обсуждались вопросы структурирования и цифровизации информации научных, образовательных объектов РФ с применением в том числе искусственного интеллекта. "Управление на основе больших данных позволяет правительству быстро и эффективно реагировать на кризисные ситуации. Это положительно отражается на жизни граждан, бизнеса и страны в целом. Но в конечном счете модель управления – это инструмент достижения результата. Им управляет человек. И важно подготовить управленцев, которые будут понимать, как делать это наиболее эффективно", – сказал журналистам Григоренко. Он подчеркнул важность формирования знаний о цифровых инструментах управления у студентов и молодых специалистов, которые сегодня трудятся в науке. Григоренко сказал, что правительство использует цифровую модель управления, чтобы решить ключевые государственные проекты и задачи. "Модель реализована на базе государственной информационной системы, которая дает возможность эффективно управлять большими данными. В режиме реального времени с ее помощью контролируется выполнение мероприятий. Все задачи по проектам оцифрованы, структурированы и имеют контрольные точки, что позволяет отслеживать эффективность работы и предупреждать возможное невыполнение планов с помощью системы рисков", - заключил заместитель председателя правительства.

https://ria.ru/20240223/putin-1929127068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, технологии, россия, дмитрий григоренко