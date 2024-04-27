https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

У России есть то, что нужно всем

У России есть то, что нужно всем - РИА Новости, 27.04.2024

У России есть то, что нужно всем

"Я гналась за вами три дня, чтобы сказать, что вы мне безразличны". Примерно так можно описать ситуацию с российским газом, без которого, как понимает любой... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T08:00

2024-04-27T08:00

2024-04-27T09:27

экономика

россия

европа

брюссель

международное энергетическое агентство

газпром

евросоюз

цены на нефть

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"Я гналась за вами три дня, чтобы сказать, что вы мне безразличны". Примерно так можно описать ситуацию с российским газом, без которого, как понимает любой мало-мальски вменяемый человек, Европейскому союзу никак не обойтись. При этом чем ближе конец года, тем чаще и громче звучат заверения европолитиков, что они никогда, ни за что, ни при каких условиях не будут покупать ни трубопроводное, ни сжиженное топливо российского происхождения. Этому хору изо всех сил подпевает Киев, периодически устраивая пантомиму под схожим лейтмотивом: мол, текущий транзитный контракт с "Газпромом" последний и никаких переговоров осенью не будет. Совсем, точка.Все бы хорошо, да только на большой информационной сцене Европы властвуют политики, сиречь временщики и большие специалисты выдавать желаемое за действительное в ущерб физике и национальным интересам.Тем временем в параллельном мире, где работают физические законы, а не крикливая антироссийская конъюнктура, финансисты и аналитики предупреждают, что политиканам уже сейчас не помешало бы вернуться на бренную землю. Bloomberg, часто покупающий и публикующий закрытые корпоративные данные, пишет, что сегодня на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается рост цен на природный газ. Удорожание пока не критичное, но значительное — и уже привело к тому, что некоторые страны региона временно приостановили закупки. Авторы также напоминают, что две последние зимы Евросоюз сумел проскочить ниже пороговой планки ресурсного потребления исключительно по причине мягкой и довольно теплой погоды. Этот аттракцион климатической щедрости не может продолжаться вечно, и новая зима вполне может привести к тому, что зубами будут стучать и рядовые европейцы, и государственные бюджеты.Здесь не нужно впадать в заблуждение, что Соединенные Штаты обсуждают возможные беды Старого Света в силу родства или человеколюбия. Вовсе нет. Европа в текущем историческом периоде уже утратила суверенитет и субъектность и рассматривается крупнейшими игроками исключительно как пока еще наиболее емкий и платежеспособный рынок сбыта. В обеспечении своих геополитических и финансовых интересов нет места сантиментам, именно поэтому Вашингтон успешно провел многоходовую комбинацию, в результате которой евробанкноты потекли не в сторону Москвы, а за океан.Европа является важнейшим рынком сбыта также для Китая — и Пекин ведет последовательную политику настойчивых призывов к миру и восстановлению торговых маршрутов, будь то сухопутный транзит через Россию и Белоруссию, или морской через Суэцкий канал. У обоих конечная точка одна. Толщина финансовой подушки у Евросоюза все еще очень большая, и потому всем нужно, чтобы старушка не загнулась раньше срока, польстившись на сладкие речи брюссельского политбюро.При этом экономическое и промышленное состояние западнее Смоленска оставляет желать лучшего. Все без исключения страны еврозоны, даже не имеющие в анамнезе вороха пакетов с санкциями, демонстрируют крайне скромные показатели экономического роста. Да и Великобритания, ускользнувшая в дверь с табличкой "Brexit", еще в конце зимы официально вошла в рецессию.Не только, но во многом это произошло по той причине, что Евросоюз добровольно выбил из-под собственных ног российскую углеводородную табуретку. Данные потребления газа странами еврозоны за два последних года неумолимы.За 2022-2023-й расход природного газа в целом сократился — какое невероятное совпадение — ровно на объем российского импорта, то есть на 110-120 миллиардов кубометров в год. Если в 2021-м ЕС съедал около 480-500 миллиардов кубических метров, то прошлый год дружная семья европейских карасей завершила с показателем 360 миллиардов.Дабы не сотрясать воздух, дадим слово исследовательскому агентству Bruegel со штаб-квартирой в Брюсселе. Анализ динамики потребления природного газа странами Евросоюза за прошлый год красноречив донельзя:Перца за шиворот подкинуло и Международное энергетическое агентство (МЭА).Промышленность ЕС за прошлый год израсходовала на 25 миллиардов кубометров газа меньше, или минус 20 процентов к году ранее. Причем МЭА прямо пишет, что произошло это за счет выпадения энергоемких отраслей. Среди последних производство сельскохозяйственных удобрений, где сейчас простаивает не менее 40 процентов предприятий. Отказ от газа и улетевшие после этого в стратосферу цены на электричество привели к падению выпуска алюминия и стали как минимум на десять процентов. Аналогично обстоят дела в производстве цемента, стекла, керамики, а также в машиностроении и пищевой промышленности.В выводе МЭА приближается к грани экологического и политического святотатства, так как пишет, что попытки заменить природный газ мазутом и нефтью привели европейский реальный сектор в состояние непроходящего изумления, да и вообще по своим теплотворным и другим физическим характеристикам сухой метан равных себе не знает.Произошло ровно то, о чем без устали талдычили многие российские и редкие западные специалисты. Обнаружилось, что рынок предложения конечен и на нем нет продавцов, сопоставимых с Россией. Да, американский сжиженный газ завоевал половину рынка СПГ. Да, Норвегия неплохо пополнила фонд национального благосостояния, но падение потребления почти на четверть — это отмирание промышленности, без вариантов. То есть привычный европейцам финансовый жирок еще есть, но источников его подпитки все меньше.История эта находится в самом своем начале, так как количество желающих запустить руку в европейские закрома не уменьшается. Директор турецкой нефтегазовой корпорации TBNG на днях заявил, что Турция приветствует отказ Евросоюза от импорта российского газа, закрытие украинского транзитного коридора и готова в ближайшие год-два построить газовый хаб во Фракии. Чтобы поставлять европейцам все тот же российский газ — если, конечно, Брюссель не хочет окончательно похоронить остатки своей промышленности.Есть старая педагогическая шутка, что для тех, кто не учил в школе физику, мир полон волшебства и чудес. Товарищи европейцы, добро пожаловать в сказку.

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html

https://ria.ru/20240423/zapad-1941584809.html

https://ria.ru/20240422/stsenarii-1941350334.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

экономика, россия, европа, брюссель, международное энергетическое агентство, газпром, евросоюз, цены на нефть, аналитика