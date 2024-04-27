Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Рошаля с днем рождения - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/roshal-1942720027.html
Путин поздравил Рошаля с днем рождения
Путин поздравил Рошаля с днем рождения - РИА Новости, 27.04.2024
Путин поздравил Рошаля с днем рождения
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлением доктору Леониду Рошалю, будет и телефонный разговор, так как президент очень высоко ценит... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:18
2024-04-27T12:18
россия
леонид рошаль
дмитрий песков
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569294167_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_f142e5221316d1a7a692d00ca3388138.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлением доктору Леониду Рошалю, будет и телефонный разговор, так как президент очень высоко ценит его гражданскую и профессиональную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В субботу Рошаль отмечает свой 91-й день рождения. "Была отправлена уже телеграмма, мы не сомневаемся, что будет и телефонный разговор, потому что вы знаете, что президент очень по-доброму относится к Рошалю и очень высоко ценит его и гражданскую позицию, и профессиональную. Они давно состоят в добрых отношениях", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что в Кремле присоединяются к поздравлениям главы государства. Доктора Рошаля все хорошо знают не только в России, но и во всем мире. "Мы ценим в последние годы, я бы сказал в последние десятилетия не только его подвиги в области медицины, не только его вклад в дальнейшее развитие здравоохранения в нашей стране, но и его хорошо всем известную общественную позицию, его роль, которую он играет в общественных делах нашей страны. Присоединяемся к общим поздравлениям и поздравлению главы государства", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20231020/obschestvo-1904022821.html
https://ria.ru/20230427/roshal-1867570142.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569294167_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_41d6b576f3902a83f2b555550597b862.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, леонид рошаль, дмитрий песков, владимир путин, общество
Россия, Леонид Рошаль, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил Рошаля с днем рождения

Путин направил телеграмму с поздравлением доктору Рошалю

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкЛеонид Рошаль
Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Леонид Рошаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлением доктору Леониду Рошалю, будет и телефонный разговор, так как президент очень высоко ценит его гражданскую и профессиональную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В субботу Рошаль отмечает свой 91-й день рождения.
Доктор Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Доктор Рошаль вернулся к работе
20 октября 2023, 10:25
"Была отправлена уже телеграмма, мы не сомневаемся, что будет и телефонный разговор, потому что вы знаете, что президент очень по-доброму относится к Рошалю и очень высоко ценит его и гражданскую позицию, и профессиональную. Они давно состоят в добрых отношениях", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в Кремле присоединяются к поздравлениям главы государства. Доктора Рошаля все хорошо знают не только в России, но и во всем мире.
"Мы ценим в последние годы, я бы сказал в последние десятилетия не только его подвиги в области медицины, не только его вклад в дальнейшее развитие здравоохранения в нашей стране, но и его хорошо всем известную общественную позицию, его роль, которую он играет в общественных делах нашей страны. Присоединяемся к общим поздравлениям и поздравлению главы государства", - подчеркнул Песков.
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Биография Леонида Рошаля
27 апреля 2023, 02:30
 
РоссияЛеонид РошальДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала