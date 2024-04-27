https://ria.ru/20240427/roshal-1942720027.html

Путин поздравил Рошаля с днем рождения

Путин поздравил Рошаля с днем рождения - РИА Новости, 27.04.2024

Путин поздравил Рошаля с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлением доктору Леониду Рошалю, будет и телефонный разговор, так как президент очень высоко ценит... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T12:18

2024-04-27T12:18

2024-04-27T12:18

россия

леонид рошаль

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлением доктору Леониду Рошалю, будет и телефонный разговор, так как президент очень высоко ценит его гражданскую и профессиональную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В субботу Рошаль отмечает свой 91-й день рождения. "Была отправлена уже телеграмма, мы не сомневаемся, что будет и телефонный разговор, потому что вы знаете, что президент очень по-доброму относится к Рошалю и очень высоко ценит его и гражданскую позицию, и профессиональную. Они давно состоят в добрых отношениях", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что в Кремле присоединяются к поздравлениям главы государства. Доктора Рошаля все хорошо знают не только в России, но и во всем мире. "Мы ценим в последние годы, я бы сказал в последние десятилетия не только его подвиги в области медицины, не только его вклад в дальнейшее развитие здравоохранения в нашей стране, но и его хорошо всем известную общественную позицию, его роль, которую он играет в общественных делах нашей страны. Присоединяемся к общим поздравлениям и поздравлению главы государства", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20231020/obschestvo-1904022821.html

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Дарья Буймова

россия, леонид рошаль, дмитрий песков, владимир путин, общество