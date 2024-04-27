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Рогов выступил за создание санитарной зоны на юго-западных границах - РИА Новости, 27.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:11 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/rogov-1942682181.html
Рогов выступил за создание санитарной зоны на юго-западных границах
Рогов выступил за создание санитарной зоны на юго-западных границах - РИА Новости, 27.04.2024
Рогов выступил за создание санитарной зоны на юго-западных границах
Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T10:11
2024-04-27T10:11
россия
украина
сша
владимир рогов
джо байден
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что поставки западного оружия Киеву вынуждают Россию создать на юго-западных границах санитарную зону. Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если прилеты с Украины на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать средствами поражения. "Санитарную зону можно и нужно создавать", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, ВСУ будут намного быстрее отводить от линии фронта западное вооружение, если наносить по нему качественные, быстрые и непрекращающиеся удары. "Удары по местам расположения украинских боевиков, транспортной логистики, военно-промышленным предприятиям и объектам энергетики также является частью стратегии по созданию санитарной зоны, чтобы сковать противника в его планах наносить удары по территории России", - сказал Рогов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240427/leopard-1942655729.html
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россия, украина, сша, владимир рогов, джо байден, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Украина, США, Владимир Рогов, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Рогов выступил за создание санитарной зоны на юго-западных границах

Рогов: поставки западного оружия Киеву вынуждают Россию создать санитарную зону

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что поставки западного оружия Киеву вынуждают Россию создать на юго-западных границах санитарную зону.
Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если прилеты с Украины на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать средствами поражения.
"Санитарную зону можно и нужно создавать", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, ВСУ будут намного быстрее отводить от линии фронта западное вооружение, если наносить по нему качественные, быстрые и непрекращающиеся удары.
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"Удары по местам расположения украинских боевиков, транспортной логистики, военно-промышленным предприятиям и объектам энергетики также является частью стратегии по созданию санитарной зоны, чтобы сковать противника в его планах наносить удары по территории России", - сказал Рогов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир РоговДжо БайденВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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