Рогов выступил за создание санитарной зоны на юго-западных границах
Рогов: поставки западного оружия Киеву вынуждают Россию создать санитарную зону
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что поставки западного оружия Киеву вынуждают Россию создать на юго-западных границах санитарную зону.
Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если прилеты с Украины на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать средствами поражения.
"Санитарную зону можно и нужно создавать", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, ВСУ будут намного быстрее отводить от линии фронта западное вооружение, если наносить по нему качественные, быстрые и непрекращающиеся удары.
"Удары по местам расположения украинских боевиков, транспортной логистики, военно-промышленным предприятиям и объектам энергетики также является частью стратегии по созданию санитарной зоны, чтобы сковать противника в его планах наносить удары по территории России", - сказал Рогов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.