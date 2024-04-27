https://ria.ru/20240427/rogov-1942682181.html

Рогов выступил за создание санитарной зоны на юго-западных границах

Рогов выступил за создание санитарной зоны на юго-западных границах - РИА Новости, 27.04.2024

Рогов выступил за создание санитарной зоны на юго-западных границах

Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T10:11

2024-04-27T10:11

2024-04-27T10:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что поставки западного оружия Киеву вынуждают Россию создать на юго-западных границах санитарную зону. Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если прилеты с Украины на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать средствами поражения. "Санитарную зону можно и нужно создавать", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, ВСУ будут намного быстрее отводить от линии фронта западное вооружение, если наносить по нему качественные, быстрые и непрекращающиеся удары. "Удары по местам расположения украинских боевиков, транспортной логистики, военно-промышленным предприятиям и объектам энергетики также является частью стратегии по созданию санитарной зоны, чтобы сковать противника в его планах наносить удары по территории России", - сказал Рогов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, сша, владимир рогов, джо байден, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, безопасность