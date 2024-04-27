https://ria.ru/20240427/rf-1942784294.html

Пятнадцать украинских военных сдались в плен за неделю

Пятнадцать украинских военных сдались в плен за неделю - РИА Новости, 27.04.2024

Пятнадцать украинских военных сдались в плен за неделю

В плен к российской армии за минувшую неделю (период с 20 по 27 апреля) сдалось 15 военнослужащих ВСУ, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:07

2024-04-27T16:07

2024-04-27T16:18

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_355:239:3072:1767_1920x0_80_0_0_94a790ed2ae8af243fa770e9beb228be.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В плен к российской армии за минувшую неделю (период с 20 по 27 апреля) сдалось 15 военнослужащих ВСУ, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."В течение недели сдались в плен 15 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240427/tsel-1942761233.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность, вооруженные силы украины, украина