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Пятнадцать украинских военных сдались в плен за неделю
Пятнадцать украинских военных сдались в плен за неделю - РИА Новости, 27.04.2024
Пятнадцать украинских военных сдались в плен за неделю
В плен к российской армии за минувшую неделю (период с 20 по 27 апреля) сдалось 15 военнослужащих ВСУ, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:07
2024-04-27T16:07
2024-04-27T16:18
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В плен к российской армии за минувшую неделю (период с 20 по 27 апреля) сдалось 15 военнослужащих ВСУ, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."В течение недели сдались в плен 15 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина
Пятнадцать украинских военных сдались в плен за неделю
Минобороны: российским войскам за неделю сдались в плен 15 украинских военных