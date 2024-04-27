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Пятнадцать украинских военных сдались в плен за неделю - РИА Новости, 27.04.2024
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16:07 27.04.2024 (обновлено: 16:18 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/rf-1942784294.html
Пятнадцать украинских военных сдались в плен за неделю
Пятнадцать украинских военных сдались в плен за неделю - РИА Новости, 27.04.2024
Пятнадцать украинских военных сдались в плен за неделю
В плен к российской армии за минувшую неделю (период с 20 по 27 апреля) сдалось 15 военнослужащих ВСУ, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:07
2024-04-27T16:18
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В плен к российской армии за минувшую неделю (период с 20 по 27 апреля) сдалось 15 военнослужащих ВСУ, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."В течение недели сдались в плен 15 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240427/tsel-1942761233.html
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина
Пятнадцать украинских военных сдались в плен за неделю

Минобороны: российским войскам за неделю сдались в плен 15 украинских военных

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В плен к российской армии за минувшую неделю (период с 20 по 27 апреля) сдалось 15 военнослужащих ВСУ, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"В течение недели сдались в плен 15 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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