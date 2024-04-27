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Пискарев прокомментировал резолюцию Европарламента о выборах в России - РИА Новости, 27.04.2024
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Выборы президента России — 2024
 
09:15 27.04.2024 (обновлено: 09:36 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/rf-1942671380.html
Пискарев прокомментировал резолюцию Европарламента о выборах в России
Пискарев прокомментировал резолюцию Европарламента о выборах в России - РИА Новости, 27.04.2024
Пискарев прокомментировал резолюцию Европарламента о выборах в России
Депутаты Европарламента обнажили свою сущность, поддержав провокации и попытки совершения терактов на избирательных участках в России, заявил в Telegram-канале... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T09:15
2024-04-27T09:36
выборы президента россии — 2024
россия
европарламент
санкции в отношении россии
василий пискарев
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Депутаты Европарламента обнажили свою сущность, поддержав провокации и попытки совершения терактов на избирательных участках в России, заявил в Telegram-канале глава комиссии Госдумы по иновмешательствам Василий Пискарев, комментируя резолюцию ЕП по вопросу выборов в РФ."На этот раз европарламентарии обнажили свою истинную сущность, поддержав провокации и попытки совершения терактов на избирательных участках. За резолюцию с одобрением поджогов избирательных участков, имевших место в ходе выборов президента в нашей стране, проголосовало абсолютное большинство евродепутатов - 493 из 522", - говорится в сообщении.По его словам, на этом фоне их призыв поддерживать "организации гражданского общества, СМИ и российскую демократическую оппозицию" можно расценивать как четкую политическую позицию и прямое содействие усилиям западных спецслужб по подготовке экстремистов и террористов, в первую очередь, из осевших в Европе радикально настроенных релокантов из России."В дни голосования данные противоправные действия активно поддерживались и освещались информационными ресурсами иноагентов и нежелательных в России зарубежных НПО. Крупнейшие СМИ США и Евросоюза преподносили эти, прямо скажем, немногочисленные акции как массовое явление. Теперь же всё сошлось", - подчеркнул Пискарев.Европейский парламент, завершивший в четверг последнюю пленарную сессию в нынешнем составе перед выборами, принял резолюцию, в которой раскритиковал президентские выборы в России и призвал ограничить контакты с российским руководством. В ЕП также потребовали ввести санкции против организаторов выборов в Крыму, Севастополе, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.При этом евродепутаты, обвинившие Россию во вмешательстве в дела Евросоюза и "коррупционировании" депутатов Европарламента, сами призвали ЕС "активно взаимодействовать и предлагать поддержку российской демократической оппозиции".Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.Эта резолюция была принята, несмотря на обещания Европарламента не комментировать российские выборы. В частности, в марте этого года пресс-служба Европарламента заявляла, что он не будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в РФ, а также комментировать их результаты.В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.
https://ria.ru/20240426/putin-1942522146.html
https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html
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россия, европарламент, санкции в отношении россии, василий пискарев, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Европарламент, Санкции в отношении России, Василий Пискарев, В мире
Пискарев прокомментировал резолюцию Европарламента о выборах в России

Пискарев: Европа обнажила сущность, поддержав провокации на выборах в России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВасилий Пискарев
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Василий Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Депутаты Европарламента обнажили свою сущность, поддержав провокации и попытки совершения терактов на избирательных участках в России, заявил в Telegram-канале глава комиссии Госдумы по иновмешательствам Василий Пискарев, комментируя резолюцию ЕП по вопросу выборов в РФ.
"На этот раз европарламентарии обнажили свою истинную сущность, поддержав провокации и попытки совершения терактов на избирательных участках. За резолюцию с одобрением поджогов избирательных участков, имевших место в ходе выборов президента в нашей стране, проголосовало абсолютное большинство евродепутатов - 493 из 522", - говорится в сообщении.
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По его словам, на этом фоне их призыв поддерживать "организации гражданского общества, СМИ и российскую демократическую оппозицию" можно расценивать как четкую политическую позицию и прямое содействие усилиям западных спецслужб по подготовке экстремистов и террористов, в первую очередь, из осевших в Европе радикально настроенных релокантов из России.
"В дни голосования данные противоправные действия активно поддерживались и освещались информационными ресурсами иноагентов и нежелательных в России зарубежных НПО. Крупнейшие СМИ США и Евросоюза преподносили эти, прямо скажем, немногочисленные акции как массовое явление. Теперь же всё сошлось", - подчеркнул Пискарев.
Европейский парламент, завершивший в четверг последнюю пленарную сессию в нынешнем составе перед выборами, принял резолюцию, в которой раскритиковал президентские выборы в России и призвал ограничить контакты с российским руководством. В ЕП также потребовали ввести санкции против организаторов выборов в Крыму, Севастополе, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
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При этом евродепутаты, обвинившие Россию во вмешательстве в дела Евросоюза и "коррупционировании" депутатов Европарламента, сами призвали ЕС "активно взаимодействовать и предлагать поддержку российской демократической оппозиции".
Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.
Эта резолюция была принята, несмотря на обещания Европарламента не комментировать российские выборы. В частности, в марте этого года пресс-служба Европарламента заявляла, что он не будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в РФ, а также комментировать их результаты.
В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.
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