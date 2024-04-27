https://ria.ru/20240427/rf-1942671380.html

Пискарев прокомментировал резолюцию Европарламента о выборах в России

Пискарев прокомментировал резолюцию Европарламента о выборах в России - РИА Новости, 27.04.2024

Пискарев прокомментировал резолюцию Европарламента о выборах в России

Депутаты Европарламента обнажили свою сущность, поддержав провокации и попытки совершения терактов на избирательных участках в России, заявил в Telegram-канале... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T09:15

2024-04-27T09:15

2024-04-27T09:36

выборы президента россии — 2024

россия

европарламент

санкции в отношении россии

василий пискарев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564067477_0:86:3321:1954_1920x0_80_0_0_6af97412f949ff35ebe193a2d009e428.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Депутаты Европарламента обнажили свою сущность, поддержав провокации и попытки совершения терактов на избирательных участках в России, заявил в Telegram-канале глава комиссии Госдумы по иновмешательствам Василий Пискарев, комментируя резолюцию ЕП по вопросу выборов в РФ."На этот раз европарламентарии обнажили свою истинную сущность, поддержав провокации и попытки совершения терактов на избирательных участках. За резолюцию с одобрением поджогов избирательных участков, имевших место в ходе выборов президента в нашей стране, проголосовало абсолютное большинство евродепутатов - 493 из 522", - говорится в сообщении.По его словам, на этом фоне их призыв поддерживать "организации гражданского общества, СМИ и российскую демократическую оппозицию" можно расценивать как четкую политическую позицию и прямое содействие усилиям западных спецслужб по подготовке экстремистов и террористов, в первую очередь, из осевших в Европе радикально настроенных релокантов из России."В дни голосования данные противоправные действия активно поддерживались и освещались информационными ресурсами иноагентов и нежелательных в России зарубежных НПО. Крупнейшие СМИ США и Евросоюза преподносили эти, прямо скажем, немногочисленные акции как массовое явление. Теперь же всё сошлось", - подчеркнул Пискарев.Европейский парламент, завершивший в четверг последнюю пленарную сессию в нынешнем составе перед выборами, принял резолюцию, в которой раскритиковал президентские выборы в России и призвал ограничить контакты с российским руководством. В ЕП также потребовали ввести санкции против организаторов выборов в Крыму, Севастополе, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.При этом евродепутаты, обвинившие Россию во вмешательстве в дела Евросоюза и "коррупционировании" депутатов Европарламента, сами призвали ЕС "активно взаимодействовать и предлагать поддержку российской демократической оппозиции".Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.Эта резолюция была принята, несмотря на обещания Европарламента не комментировать российские выборы. В частности, в марте этого года пресс-служба Европарламента заявляла, что он не будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в РФ, а также комментировать их результаты.В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.

https://ria.ru/20240426/putin-1942522146.html

https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html

https://ria.ru/20240425/evropa-1942245098.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, европарламент, санкции в отношении россии, василий пискарев, в мире