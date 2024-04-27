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Суд в Москве арестовал продюсера новостной службы Reuters - РИА Новости, 27.04.2024
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18:39 27.04.2024 (обновлено: 19:35 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/reuters-1942821172.html
Суд в Москве арестовал продюсера новостной службы Reuters
Суд в Москве арестовал продюсера новостной службы Reuters - РИА Новости, 27.04.2024
Суд в Москве арестовал продюсера новостной службы Reuters
Басманный суд арестовал продюсера новостной службы Reuters Константина Габова по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщила пресс-служба судов общей... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T18:39
2024-04-27T19:35
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происшествия
россия
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Басманный суд арестовал продюсера новостной службы Reuters Константина Габова по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале."Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении.Таким образом, Габов пробудет в СИЗО до 27 июня.По статье "Участие в экстремистском сообществе" может грозить до шести лет заключения.Габов участвовал в подготовке материалов для YouTube-канала "Навальный LIVE", принадлежащего ФБК*.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом.
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москва, происшествия, россия, фонд борьбы с коррупцией
Москва, Происшествия, Россия, Фонд борьбы с коррупцией
Суд в Москве арестовал продюсера новостной службы Reuters

Суд арестовал продюсера Reuters Габова до 27 июня за сотрудничество с ФБК

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыПродюсер новостной службы агентства Рейтер Константин Габов, задержанный по делу об участии в экстремистском сообществе
Продюсер новостной службы агентства Рейтер Константин Габов, задержанный по делу об участии в экстремистском сообществе - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Продюсер новостной службы агентства Рейтер Константин Габов, задержанный по делу об участии в экстремистском сообществе
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Басманный суд арестовал продюсера новостной службы Reuters Константина Габова по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении.
Таким образом, Габов пробудет в СИЗО до 27 июня.
По статье "Участие в экстремистском сообществе" может грозить до шести лет заключения.
Габов участвовал в подготовке материалов для YouTube-канала "Навальный LIVE", принадлежащего ФБК*.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом.
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