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Суд в Москве арестовал продюсера новостной службы Reuters

Суд в Москве арестовал продюсера новостной службы Reuters - РИА Новости, 27.04.2024

Суд в Москве арестовал продюсера новостной службы Reuters

Басманный суд арестовал продюсера новостной службы Reuters Константина Габова по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщила пресс-служба судов общей... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T18:39

2024-04-27T18:39

2024-04-27T19:35

москва

происшествия

россия

фонд борьбы с коррупцией

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Басманный суд арестовал продюсера новостной службы Reuters Константина Габова по делу об участии в экстремистском сообществе, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале."Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении.Таким образом, Габов пробудет в СИЗО до 27 июня.По статье "Участие в экстремистском сообществе" может грозить до шести лет заключения.Габов участвовал в подготовке материалов для YouTube-канала "Навальный LIVE", принадлежащего ФБК*.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом.

https://ria.ru/20240129/fbk-1924081013.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия, россия, фонд борьбы с коррупцией