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СМИ: американский чиновник подтвердил крушение MQ-9 Reaper у берегов Йемена - РИА Новости, 27.04.2024
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01:58 27.04.2024 (обновлено: 09:50 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/reaper-1942649302.html
СМИ: американский чиновник подтвердил крушение MQ-9 Reaper у берегов Йемена
СМИ: американский чиновник подтвердил крушение MQ-9 Reaper у берегов Йемена - РИА Новости, 27.04.2024
СМИ: американский чиновник подтвердил крушение MQ-9 Reaper у берегов Йемена
У берегов Йемена разбился беспилотник MQ-9 Reaper, его могли сбить хуситы, сообщил телеканал CBS со ссылкой на неназванного американского чиновника. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T01:58
2024-04-27T09:50
в мире
йемен
сша
красное море
ансар алла
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. У берегов Йемена разбился беспилотник MQ-9 Reaper, его могли сбить хуситы, сообщил телеканал CBS со ссылкой на неназванного американского чиновника."Американский дрон MQ-9 Reaper разбился у йеменского побережья на этой неделе, возможно будучи сбитым хуситами-мятежниками", — говорится в публикации.По данным телеканала, началось расследование. Ночью в субботу военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что силы ПВО сбили дрон MQ-9 Reaper в воздушном пространстве йеменской провинции Саада в тот момент, когда он "осуществлял враждебные действия".В феврале правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило об атаке в Красном море на британское судно RUBYMAR, получившее повреждение, грозившее его затоплением, а также о сбитом американском разведывательном беспилотнике MQ-9. Вскоре Пентагон признал, что хуситы ликвидировали БПЛА у побережья Йемена.Согласно данным Исследовательской службы конгресса США, каждый такой дрон стоит порядка 30 миллионов долларов.США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, считая это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240425/korabli-1942171820.html
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в мире, йемен, сша, красное море, ансар алла, министерство обороны сша
В мире, Йемен, США, Красное море, Ансар Алла, Министерство обороны США
СМИ: американский чиновник подтвердил крушение MQ-9 Reaper у берегов Йемена

CBS: у берегов Йемена разбился американский MQ-9 Reaper, его могли сбить хуситы

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OSheaБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OShea
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. У берегов Йемена разбился беспилотник MQ-9 Reaper, его могли сбить хуситы, сообщил телеканал CBS со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Американский дрон MQ-9 Reaper разбился у йеменского побережья на этой неделе, возможно будучи сбитым хуситами-мятежниками", — говорится в публикации.
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По данным телеканала, началось расследование.
Ночью в субботу военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что силы ПВО сбили дрон MQ-9 Reaper в воздушном пространстве йеменской провинции Саада в тот момент, когда он "осуществлял враждебные действия".
В феврале правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило об атаке в Красном море на британское судно RUBYMAR, получившее повреждение, грозившее его затоплением, а также о сбитом американском разведывательном беспилотнике MQ-9. Вскоре Пентагон признал, что хуситы ликвидировали БПЛА у побережья Йемена.
Согласно данным Исследовательской службы конгресса США, каждый такой дрон стоит порядка 30 миллионов долларов.
США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, считая это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреЙеменСШАКрасное мореАнсар АллаМинистерство обороны США
 
 
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