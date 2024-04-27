СМИ: американский чиновник подтвердил крушение MQ-9 Reaper у берегов Йемена
CBS: у берегов Йемена разбился американский MQ-9 Reaper, его могли сбить хуситы
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OSheaБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. У берегов Йемена разбился беспилотник MQ-9 Reaper, его могли сбить хуситы, сообщил телеканал CBS со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Американский дрон MQ-9 Reaper разбился у йеменского побережья на этой неделе, возможно будучи сбитым хуситами-мятежниками", — говорится в публикации.
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По данным телеканала, началось расследование.
Ночью в субботу военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что силы ПВО сбили дрон MQ-9 Reaper в воздушном пространстве йеменской провинции Саада в тот момент, когда он "осуществлял враждебные действия".
В феврале правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило об атаке в Красном море на британское судно RUBYMAR, получившее повреждение, грозившее его затоплением, а также о сбитом американском разведывательном беспилотнике MQ-9. Вскоре Пентагон признал, что хуситы ликвидировали БПЛА у побережья Йемена.
Согласно данным Исследовательской службы конгресса США, каждый такой дрон стоит порядка 30 миллионов долларов.
США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, считая это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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