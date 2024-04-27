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"Это война". В США сделали заявление о России после отправки ATACMS ВСУ - РИА Новости, 27.04.2024
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19:23 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/rakety-1942838866.html
"Это война". В США сделали заявление о России после отправки ATACMS ВСУ
"Это война". В США сделали заявление о России после отправки ATACMS ВСУ - РИА Новости, 27.04.2024
"Это война". В США сделали заявление о России после отправки ATACMS ВСУ
Россия имеет право жестко ответить США после отправки дальнобойных ракет ATACMS украинской армии, заявил американский полковник Лоуренс Уилкерсон в интервью... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T19:23
2024-04-27T19:23
в мире
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия имеет право жестко ответить США после отправки дальнобойных ракет ATACMS украинской армии, заявил американский полковник Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom."(Поставка ATACMS ВСУ. — Прим. ред.) очень опасное решение. У Путина есть полное право ответить в той же манере или даже гораздо жестче. Идет война, в конце концов", — предупредил эксперт.Как отметил Уилкерсон, все знают президента Украины Владимира Зеленского и то, как он себя ведет и какие решения принимает. Это создает существенные риски для безопасности, в том числе и американской, полагает офицер.Ранее президент России Владимир Путин назвал решение отправить дальнобойные ракеты ВСУ очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие, конечно, создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения ATACMS не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240427/rakety-1942786766.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Это война". В США сделали заявление о России после отправки ATACMS ВСУ

Полковник НАТО Уилкерсон: Россия может жестко ответить США из-за ATACMS для ВСУ

© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : U.S. Army
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия имеет право жестко ответить США после отправки дальнобойных ракет ATACMS украинской армии, заявил американский полковник Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
"(Поставка ATACMS ВСУ. — Прим. ред.) очень опасное решение. У Путина есть полное право ответить в той же манере или даже гораздо жестче. Идет война, в конце концов", — предупредил эксперт.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
"Происходит внезапно". В США раскрыли, куда бьют ATACMS на Украине
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Как отметил Уилкерсон, все знают президента Украины Владимира Зеленского и то, как он себя ведет и какие решения принимает. Это создает существенные риски для безопасности, в том числе и американской, полагает офицер.
Ранее президент России Владимир Путин назвал решение отправить дальнобойные ракеты ВСУ очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие, конечно, создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения ATACMS не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки, подчеркнул он.
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