https://ria.ru/20240427/putin-1942744133.html

Проекты для развития России обсудят на заседании Госсовета, заявил Путин

Проекты для развития России обсудят на заседании Госсовета, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2024

Проекты для развития России обсудят на заседании Госсовета, заявил Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что проекты для развития страны обсудят в мае на совместном заседании Госсовета и Совета по национальным проектам. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T13:40

2024-04-27T13:40

2024-04-27T13:50

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что проекты для развития страны обсудят в мае на совместном заседании Госсовета и Совета по национальным проектам."Сейчас правительство вместе с субъектами федерации готовят… национальные проекты. Они должны быть утверждены до конца текущего года", - сказал он в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам."В мае на совместном заседании Государственного совета и Совета по национальным проектам обсудим текущие результаты этой работы. Определимся с основными подходами по достижению целей, о которых было сказано в послании", - добавил президент.

https://ria.ru/20240314/zasedanie-1933000947.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, экономика