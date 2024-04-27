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Проекты для развития России обсудят на заседании Госсовета, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2024
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13:40 27.04.2024 (обновлено: 13:50 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/putin-1942744133.html
Проекты для развития России обсудят на заседании Госсовета, заявил Путин
Проекты для развития России обсудят на заседании Госсовета, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2024
Проекты для развития России обсудят на заседании Госсовета, заявил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что проекты для развития страны обсудят в мае на совместном заседании Госсовета и Совета по национальным проектам. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T13:40
2024-04-27T13:50
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что проекты для развития страны обсудят в мае на совместном заседании Госсовета и Совета по национальным проектам."Сейчас правительство вместе с субъектами федерации готовят… национальные проекты. Они должны быть утверждены до конца текущего года", - сказал он в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам."В мае на совместном заседании Государственного совета и Совета по национальным проектам обсудим текущие результаты этой работы. Определимся с основными подходами по достижению целей, о которых было сказано в послании", - добавил президент.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Проекты для развития России обсудят на заседании Госсовета, заявил Путин

Путин: проекты для развития России обсудят в мае на заседании Госсовета

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что проекты для развития страны обсудят в мае на совместном заседании Госсовета и Совета по национальным проектам.
"Сейчас правительство вместе с субъектами федерации готовят… национальные проекты. Они должны быть утверждены до конца текущего года", - сказал он в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам.
"В мае на совместном заседании Государственного совета и Совета по национальным проектам обсудим текущие результаты этой работы. Определимся с основными подходами по достижению целей, о которых было сказано в послании", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Путин предложил провести заседание Госсовета и Совета по нацпроектам
14 марта, 16:48
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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