https://ria.ru/20240427/putin-1942743582.html
Путин призвал создать равные условия для россиян
Путин призвал создать равные условия для россиян - РИА Новости, 27.04.2024
Путин призвал создать равные условия для россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что для каждого россиянина, где бы он ни проживал, нужно создать равные условия жизни. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T13:37
2024-04-27T13:37
2024-04-27T14:15
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для каждого россиянина, где бы он ни проживал, нужно создать равные условия жизни."Средства и дополнительные ресурсы должны работать на стабильное долгосрочное развитие наших городов и сел, сокращать неравенство в социально-экономическом потенциале территории. Для каждого гражданина, где бы он ни проживал, надо обеспечить равные возможности", - сказал президент на совещании по экономическим вопросам.Путин отметил, что в данном вопросе важно все: состояние "инфраструктуры детства", развитие системы здравоохранения, культуры, экологическое благополучие населенных пунктов, условия для самореализации молодежи и другое.
https://ria.ru/20240116/putin-1921713663.html
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин призвал создать равные условия для россиян
Путин: для каждого россиянина нужно создать равные условия жизни