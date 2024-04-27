Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал создать равные условия для россиян - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 27.04.2024 (обновлено: 14:15 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/putin-1942743582.html
Путин призвал создать равные условия для россиян
Путин призвал создать равные условия для россиян - РИА Новости, 27.04.2024
Путин призвал создать равные условия для россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что для каждого россиянина, где бы он ни проживал, нужно создать равные условия жизни. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T13:37
2024-04-27T14:15
владимир путин
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942539929_0:159:3119:1913_1920x0_80_0_0_ff9754e408ffd79634bcfb149f4f8eec.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для каждого россиянина, где бы он ни проживал, нужно создать равные условия жизни."Средства и дополнительные ресурсы должны работать на стабильное долгосрочное развитие наших городов и сел, сокращать неравенство в социально-экономическом потенциале территории. Для каждого гражданина, где бы он ни проживал, надо обеспечить равные возможности", - сказал президент на совещании по экономическим вопросам.Путин отметил, что в данном вопросе важно все: состояние "инфраструктуры детства", развитие системы здравоохранения, культуры, экологическое благополучие населенных пунктов, условия для самореализации молодежи и другое.
https://ria.ru/20240116/putin-1921713663.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942539929_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_ff71f8cf105b233ddf5b1ed2c55a31d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин призвал создать равные условия для россиян

Путин: для каждого россиянина нужно создать равные условия жизни

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для каждого россиянина, где бы он ни проживал, нужно создать равные условия жизни.
«
"Средства и дополнительные ресурсы должны работать на стабильное долгосрочное развитие наших городов и сел, сокращать неравенство в социально-экономическом потенциале территории. Для каждого гражданина, где бы он ни проживал, надо обеспечить равные возможности", - сказал президент на совещании по экономическим вопросам.
Путин отметил, что в данном вопросе важно все: состояние "инфраструктуры детства", развитие системы здравоохранения, культуры, экологическое благополучие населенных пунктов, условия для самореализации молодежи и другое.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Путин заявил о росте числа желающих вернуться в Россию
16 января, 19:03
 
Владимир ПутинОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала