https://ria.ru/20240427/putin-1942717603.html

Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 27.04.2024

Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Президент РФ Владимир Путин в субботу проведет совещание по экономическим вопросам, в нем примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T12:13

2024-04-27T12:13

2024-04-27T12:13

россия

дмитрий песков

михаил мишустин

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

экономика

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу проведет совещание по экономическим вопросам, в нем примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и другие представители экономического блока, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Очень хороший день для того, чтобы спокойно, вдумчиво позаниматься вопросами экономики. Поэтому президент сегодня в середине дня проведет - из серии регулярных - совещание по экономическим вопросам. Это будет в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что запланировано участие Мишустина и Набиуллиной, а также первого вице-премьера Андрея Белоусова, вице-премьера Татьяны Голиковой, главы Минэкономразвития Максима Решетникова, главы Минфина Антона Силуанова, главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. "От администрации президента будет (руководитель администрации президента России Антон) Вайно, будет (помощник президента Максим) Орешкин", - добавил Песков. Песков отметил, что у президента в течение дня также запланированы "обычные закрытые рабочие встречи".

https://ria.ru/20240427/putin-1942689884.html

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Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, михаил мишустин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика