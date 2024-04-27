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Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 27.04.2024
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12:13 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/putin-1942717603.html
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 27.04.2024
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин в субботу проведет совещание по экономическим вопросам, в нем примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:13
2024-04-27T12:13
россия
дмитрий песков
михаил мишустин
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
экономика
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу проведет совещание по экономическим вопросам, в нем примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и другие представители экономического блока, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Очень хороший день для того, чтобы спокойно, вдумчиво позаниматься вопросами экономики. Поэтому президент сегодня в середине дня проведет - из серии регулярных - совещание по экономическим вопросам. Это будет в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что запланировано участие Мишустина и Набиуллиной, а также первого вице-премьера Андрея Белоусова, вице-премьера Татьяны Голиковой, главы Минэкономразвития Максима Решетникова, главы Минфина Антона Силуанова, главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. "От администрации президента будет (руководитель администрации президента России Антон) Вайно, будет (помощник президента Максим) Орешкин", - добавил Песков. Песков отметил, что у президента в течение дня также запланированы "обычные закрытые рабочие встречи".
https://ria.ru/20240427/putin-1942689884.html
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россия, дмитрий песков, михаил мишустин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика
Россия, Дмитрий Песков, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Экономика
Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Песков: Путин в субботу проведет совещание по экономическим вопросам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу проведет совещание по экономическим вопросам, в нем примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и другие представители экономического блока, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Очень хороший день для того, чтобы спокойно, вдумчиво позаниматься вопросами экономики. Поэтому президент сегодня в середине дня проведет - из серии регулярных - совещание по экономическим вопросам. Это будет в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.
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Он добавил, что запланировано участие Мишустина и Набиуллиной, а также первого вице-премьера Андрея Белоусова, вице-премьера Татьяны Голиковой, главы Минэкономразвития Максима Решетникова, главы Минфина Антона Силуанова, главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.
"От администрации президента будет (руководитель администрации президента России Антон) Вайно, будет (помощник президента Максим) Орешкин", - добавил Песков.
Песков отметил, что у президента в течение дня также запланированы "обычные закрытые рабочие встречи".
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РоссияДмитрий ПесковМихаил МишустинЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Экономика
 
 
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