https://ria.ru/20240427/putin-1942689884.html

"Насмехается". СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу

"Насмехается". СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу - РИА Новости, 27.04.2024

"Насмехается". СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу

Российское руководство насмехается на Западом, организуя в Москве выставку трофейной техники НАТО с Украины, пишет британское издание Daily Express. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T10:44

2024-04-27T10:44

2024-04-27T17:11

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российское руководство насмехается на Западом, организуя в Москве выставку трофейной техники НАТО с Украины, пишет британское издание Daily Express."Выставка трофейного вооружения альянса рассматривается как насмешка Владимира Путина над Западом, и это всего лишь спустя несколько дней после того, как США и Великобритания договорились о выделении дополнительных миллиардов на военную помощь Киеву", — говорится в материале.Как указали журналисты, на выставке будут находиться различные образцы бронетехники западных стран в идеальном состоянии: американские Bradley, британские Husky TSV, шведские CV90, французские AMX-10 RC и другие бронемашины.В среду в Минобороны России сообщили, что выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе спецоперации, откроется на Поклонной горе в Москве 1 мая и продлится один месяц.Читайте в Дзен: "Чувствовался на расстоянии пяти километров": стало известно о мощном взрыве на украинском аэродроме. Что уничтожили ВС России?Что-то пошло не так. В Индии заявили о подозрительной ситуации с Залужным

https://ria.ru/20240427/forbes-1942681446.html

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