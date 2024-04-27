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"Насмехается". СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу - РИА Новости, 27.04.2024
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10:44 27.04.2024 (обновлено: 17:11 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/putin-1942689884.html
"Насмехается". СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу
"Насмехается". СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу - РИА Новости, 27.04.2024
"Насмехается". СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу
Российское руководство насмехается на Западом, организуя в Москве выставку трофейной техники НАТО с Украины, пишет британское издание Daily Express. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T10:44
2024-04-27T17:11
в мире
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российское руководство насмехается на Западом, организуя в Москве выставку трофейной техники НАТО с Украины, пишет британское издание Daily Express."Выставка трофейного вооружения альянса рассматривается как насмешка Владимира Путина над Западом, и это всего лишь спустя несколько дней после того, как США и Великобритания договорились о выделении дополнительных миллиардов на военную помощь Киеву", — говорится в материале.Как указали журналисты, на выставке будут находиться различные образцы бронетехники западных стран в идеальном состоянии: американские Bradley, британские Husky TSV, шведские CV90, французские AMX-10 RC и другие бронемашины.В среду в Минобороны России сообщили, что выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе спецоперации, откроется на Поклонной горе в Москве 1 мая и продлится один месяц.Читайте в Дзен: "Чувствовался на расстоянии пяти километров": стало известно о мощном взрыве на украинском аэродроме. Что уничтожили ВС России?Что-то пошло не так. В Индии заявили о подозрительной ситуации с Залужным
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в мире, москва, украина, сша, владимир путин, нато
В мире, Москва, Украина, США, Владимир Путин, НАТО
"Насмехается". СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу

DE: Россия насмехается над Западом, устраивая выставку трофейной техники НАТО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российское руководство насмехается на Западом, организуя в Москве выставку трофейной техники НАТО с Украины, пишет британское издание Daily Express.
«
"Выставка трофейного вооружения альянса рассматривается как насмешка Владимира Путина над Западом, и это всего лишь спустя несколько дней после того, как США и Великобритания договорились о выделении дополнительных миллиардов на военную помощь Киеву", — говорится в материале.
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Как указали журналисты, на выставке будут находиться различные образцы бронетехники западных стран в идеальном состоянии: американские Bradley, британские Husky TSV, шведские CV90, французские AMX-10 RC и другие бронемашины.
В среду в Минобороны России сообщили, что выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе спецоперации, откроется на Поклонной горе в Москве 1 мая и продлится один месяц.
Читайте в Дзен: "Чувствовался на расстоянии пяти километров": стало известно о мощном взрыве на украинском аэродроме. Что уничтожили ВС России?
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