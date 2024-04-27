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Пушилин пообещал восстановить Донецкую фильтровальную станцию - РИА Новости, 27.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:47 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/pushilin-1942822901.html
Пушилин пообещал восстановить Донецкую фильтровальную станцию
Пушилин пообещал восстановить Донецкую фильтровальную станцию - РИА Новости, 27.04.2024
Пушилин пообещал восстановить Донецкую фильтровальную станцию
Донецкую фильтровальную станцию начнут восстанавливать, не дожидаясь полного освобождения канала "Северский Донец - Донбасс", заявил глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T18:47
2024-04-27T18:47
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
донецкая фильтровальная станция
россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Донецкую фильтровальную станцию начнут восстанавливать, не дожидаясь полного освобождения канала "Северский Донец - Донбасс", заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Заехал сегодня посмотреть Донецкую фильтровальную станцию, вблизи которой долгое время находилась линия боестолкновения с противником... восстанавливать ее будем, причем не дожидаясь полного освобождения канала "Северский Донец - Донбасс", - написал Пушилин, отметив, что станция получила значительные разрушения. Глава региона подчеркнул, что это важный для республики объект, который снабжал водой жителей Донецкой агломерации, поэтому проектные работы начнутся в ближайшее время. "Вода - одно из самых ключевых чаяний наших жителей, мы будем делать все возможное, чтобы вернуть нормальное водоснабжение как можно быстрее", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20240420/donbass-1941079941.html
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безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, донецкая фильтровальная станция, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Донецкая фильтровальная станция, Россия
Пушилин пообещал восстановить Донецкую фильтровальную станцию

Пушилин: Донецкую фильтровальную станцию восстановят, не дожидаясь освобождения

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкДонецкая фильтровальная станция
Донецкая фильтровальная станция - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Донецкую фильтровальную станцию начнут восстанавливать, не дожидаясь полного освобождения канала "Северский Донец - Донбасс", заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"Заехал сегодня посмотреть Донецкую фильтровальную станцию, вблизи которой долгое время находилась линия боестолкновения с противником... восстанавливать ее будем, причем не дожидаясь полного освобождения канала "Северский Донец - Донбасс", - написал Пушилин, отметив, что станция получила значительные разрушения.
Глава региона подчеркнул, что это важный для республики объект, который снабжал водой жителей Донецкой агломерации, поэтому проектные работы начнутся в ближайшее время. "Вода - одно из самых ключевых чаяний наших жителей, мы будем делать все возможное, чтобы вернуть нормальное водоснабжение как можно быстрее", - добавил Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДонецкая фильтровальная станцияРоссия
 
 
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