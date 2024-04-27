https://ria.ru/20240427/pushilin-1942822901.html

Пушилин пообещал восстановить Донецкую фильтровальную станцию

Пушилин пообещал восстановить Донецкую фильтровальную станцию - РИА Новости, 27.04.2024

Пушилин пообещал восстановить Донецкую фильтровальную станцию

Донецкую фильтровальную станцию начнут восстанавливать, не дожидаясь полного освобождения канала "Северский Донец - Донбасс", заявил глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T18:47

2024-04-27T18:47

2024-04-27T18:47

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

донецкая фильтровальная станция

россия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Донецкую фильтровальную станцию начнут восстанавливать, не дожидаясь полного освобождения канала "Северский Донец - Донбасс", заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Заехал сегодня посмотреть Донецкую фильтровальную станцию, вблизи которой долгое время находилась линия боестолкновения с противником... восстанавливать ее будем, причем не дожидаясь полного освобождения канала "Северский Донец - Донбасс", - написал Пушилин, отметив, что станция получила значительные разрушения. Глава региона подчеркнул, что это важный для республики объект, который снабжал водой жителей Донецкой агломерации, поэтому проектные работы начнутся в ближайшее время. "Вода - одно из самых ключевых чаяний наших жителей, мы будем делать все возможное, чтобы вернуть нормальное водоснабжение как можно быстрее", - добавил Пушилин.

https://ria.ru/20240420/donbass-1941079941.html

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, донецкая фильтровальная станция, россия