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В Париже прошел марш против поддержки Украины и за выход Франции из НАТО - РИА Новости, 27.04.2024
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18:15 27.04.2024 (обновлено: 18:46 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/protest-1942815422.html
В Париже прошел марш против поддержки Украины и за выход Франции из НАТО
В Париже прошел марш против поддержки Украины и за выход Франции из НАТО - РИА Новости, 27.04.2024
В Париже прошел марш против поддержки Украины и за выход Франции из НАТО
Акция "За мир" против выделения средств Украине и за выход Франции из состава НАТО прошла в Париже по призыву правой партии "Патриоты", сообщил корреспондент... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T18:15
2024-04-27T18:46
в мире
франция
россия
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флориан филиппо
нато
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ПАРИЖ, 27 апр — РИА Новости. Акция "За мир" против выделения средств Украине и за выход Франции из состава НАТО прошла в Париже по призыву правой партии "Патриоты", сообщил корреспондент РИА Новости. &quot;Сегодня символически мы все исправим, покончив с символом порабощения и войны, разорвав этот флаг НАТО. И мы также избавимся от символа подчинения олигархии, которой является Европейский союз, через Frexit (выход Франции из состава ЕС. — Прим. ред.)&quot;, — выступил на митинге лидер партии &quot;Патриоты&quot; Флориан Филиппо, традиционно порвав флаги НАТО и ЕС.частники акции собрались в центре столицы на площади Пале-Рояль напротив Лувра. Они жгли фаеры с дымом в цветах французского флага и распевали французский гимн — "Марсельезу". На растяжках и плакатах можно было прочитать: "За мир", "Frexit", "НАТО — стоп", "Европа — хватит"."Выйти из НАТО как можно быстрее", — также скандировали манифестанты. В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Тогда же он сообщил, что главы европейских государств обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее французский лидер, подвергшийся резкой критике как со стороны союзников по НАТО, так и лидеров всех политических партий внутри страны, назвал свои слова тщательно обдуманными. Президент также указал на отсутствие у республики "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.Комментируя высказывания Макрона, в Кремле предупредили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.Как подчеркнул президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для киевских властей.
https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html
https://ria.ru/20240421/evropa-1940841503.html
https://ria.ru/20240302/aktsiya-1930753593.html
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60
353
60
Акция "За мир" против выделения средств Украине и за выход Франции из состава НАТО
Акция "За мир" против выделения средств Украине и за выход Франции из состава НАТО прошла в Париже, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, франция, россия, украина, эммануэль макрон, сергей нарышкин, флориан филиппо, нато, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Франция, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Сергей Нарышкин, Флориан Филиппо, НАТО, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Париже прошел марш против поддержки Украины и за выход Франции из НАТО

В Париже прошел марш "За мир", против поддержки Киева и за выход Франции из НАТО

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 27 апр — РИА Новости. Акция "За мир" против выделения средств Украине и за выход Франции из состава НАТО прошла в Париже по призыву правой партии "Патриоты", сообщил корреспондент РИА Новости.
«

"Сегодня символически мы все исправим, покончив с символом порабощения и войны, разорвав этот флаг НАТО. И мы также избавимся от символа подчинения олигархии, которой является Европейский союз, через Frexit (выход Франции из состава ЕС. — Прим. ред.)", — выступил на митинге лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, традиционно порвав флаги НАТО и ЕС.

Изображение сгенерировано ИИ
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частники акции собрались в центре столицы на площади Пале-Рояль напротив Лувра. Они жгли фаеры с дымом в цветах французского флага и распевали французский гимн — "Марсельезу".
На растяжках и плакатах можно было прочитать: "За мир", "Frexit", "НАТО — стоп", "Европа — хватит".
«
"Выйти из НАТО как можно быстрее", — также скандировали манифестанты.
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Тогда же он сообщил, что главы европейских государств обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
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Позднее французский лидер, подвергшийся резкой критике как со стороны союзников по НАТО, так и лидеров всех политических партий внутри страны, назвал свои слова тщательно обдуманными. Президент также указал на отсутствие у республики "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.
Комментируя высказывания Макрона, в Кремле предупредили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.
Как подчеркнул президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для киевских властей.
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В миреФранцияРоссияУкраинаЭммануэль МакронСергей НарышкинФлориан ФилиппоНАТОЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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