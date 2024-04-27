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Австралия выделила Украине еще сто миллионов долларов - РИА Новости, 27.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:40 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/pomosch-1942861906.html
Австралия выделила Украине еще сто миллионов долларов
Австралия выделила Украине еще сто миллионов долларов - РИА Новости, 27.04.2024
Австралия выделила Украине еще сто миллионов долларов
Министр обороны Австралии Ричард Марлз объявил о выделении Украине поддержки в виде дополнительных 100 миллионов долларов, включая финансирование беспилотников, РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T23:40
2024-04-27T23:40
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министр обороны Австралии Ричард Марлз объявил о выделении Украине поддержки в виде дополнительных 100 миллионов долларов, включая финансирование беспилотников, систем ПВО и доставку боеприпасов. "Правительство премьера Альбанезе продолжает свою непоколебимую поддержку Украины, объявив о новом пакете помощи в размере 100 миллионов долларов. Вице-премьер и министр обороны Ричард Марлз объявил о пакете мер во время сегодняшнего визита на Украину, где он встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем", - говорится в заявлении на сайте минобороны Австралии. Уточняется, что в новый пакет входят меры военной поддержки на 50 миллионов долларов, 30 миллионов на беспилотные авиационные системы и 15 миллионов на другое высокоприоритетное оборудование, такое как "боевые шлемы, надувные лодки с жестким корпусом, ботинки, противопожарные маски и генераторы". Уточняется, что новый пакет мер предполагает доставку на Украину боеприпасов класса "воздух-земля". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
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в мире, украина, россия, австралия, денис шмыгаль, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Австралия, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Австралия выделила Украине еще сто миллионов долларов

Минобороны Австралии объявило о новом пакете помощи Украине на 100 млн долларов

© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные . Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министр обороны Австралии Ричард Марлз объявил о выделении Украине поддержки в виде дополнительных 100 миллионов долларов, включая финансирование беспилотников, систем ПВО и доставку боеприпасов.
"Правительство премьера Альбанезе продолжает свою непоколебимую поддержку Украины, объявив о новом пакете помощи в размере 100 миллионов долларов. Вице-премьер и министр обороны Ричард Марлз объявил о пакете мер во время сегодняшнего визита на Украину, где он встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем", - говорится в заявлении на сайте минобороны Австралии.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
Уточняется, что в новый пакет входят меры военной поддержки на 50 миллионов долларов, 30 миллионов на беспилотные авиационные системы и 15 миллионов на другое высокоприоритетное оборудование, такое как "боевые шлемы, надувные лодки с жестким корпусом, ботинки, противопожарные маски и генераторы".
Уточняется, что новый пакет мер предполагает доставку на Украину боеприпасов класса "воздух-земля".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАвстралияДенис ШмыгальСергей ЛавровНАТО
 
 
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