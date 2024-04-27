Австралия выделила Украине еще сто миллионов долларов
Минобороны Австралии объявило о новом пакете помощи Украине на 100 млн долларов
© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные . Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министр обороны Австралии Ричард Марлз объявил о выделении Украине поддержки в виде дополнительных 100 миллионов долларов, включая финансирование беспилотников, систем ПВО и доставку боеприпасов.
"Правительство премьера Альбанезе продолжает свою непоколебимую поддержку Украины, объявив о новом пакете помощи в размере 100 миллионов долларов. Вице-премьер и министр обороны Ричард Марлз объявил о пакете мер во время сегодняшнего визита на Украину, где он встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем", - говорится в заявлении на сайте минобороны Австралии.
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Уточняется, что в новый пакет входят меры военной поддержки на 50 миллионов долларов, 30 миллионов на беспилотные авиационные системы и 15 миллионов на другое высокоприоритетное оборудование, такое как "боевые шлемы, надувные лодки с жестким корпусом, ботинки, противопожарные маски и генераторы".
Уточняется, что новый пакет мер предполагает доставку на Украину боеприпасов класса "воздух-земля".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.