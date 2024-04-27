https://ria.ru/20240427/pomosch-1942861906.html

Австралия выделила Украине еще сто миллионов долларов

Австралия выделила Украине еще сто миллионов долларов - РИА Новости, 27.04.2024

Австралия выделила Украине еще сто миллионов долларов

Министр обороны Австралии Ричард Марлз объявил о выделении Украине поддержки в виде дополнительных 100 миллионов долларов, включая финансирование беспилотников, РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T23:40

2024-04-27T23:40

2024-04-27T23:40

в мире

украина

россия

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денис шмыгаль

сергей лавров

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министр обороны Австралии Ричард Марлз объявил о выделении Украине поддержки в виде дополнительных 100 миллионов долларов, включая финансирование беспилотников, систем ПВО и доставку боеприпасов. "Правительство премьера Альбанезе продолжает свою непоколебимую поддержку Украины, объявив о новом пакете помощи в размере 100 миллионов долларов. Вице-премьер и министр обороны Ричард Марлз объявил о пакете мер во время сегодняшнего визита на Украину, где он встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем", - говорится в заявлении на сайте минобороны Австралии. Уточняется, что в новый пакет входят меры военной поддержки на 50 миллионов долларов, 30 миллионов на беспилотные авиационные системы и 15 миллионов на другое высокоприоритетное оборудование, такое как "боевые шлемы, надувные лодки с жестким корпусом, ботинки, противопожарные маски и генераторы". Уточняется, что новый пакет мер предполагает доставку на Украину боеприпасов класса "воздух-земля". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

https://ria.ru/20240322/koalitsiya-1934877139.html

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австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, австралия, денис шмыгаль, сергей лавров, нато