Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Жители Пестовского округа Новгородской области отправили КАМАЗ со стройматериалами и маскировочными сетями в зону СВО, сообщил на своей странице в "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов.
Он уточнил, что несколько недель назад к нему обратился военнослужащий Сергей с просьбой помочь бойцам строительными материалами для обустройства блиндажей. Пестовские предприниматели сразу откликнулись. А жители помогли сшить 49 маскировочных сетей.
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте
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© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте
2 из 3
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте
3 из 3
Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте
1 из 3
Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте
2 из 3
Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте
3 из 3
"Совместными усилиями жителей Пестовского округа очередная партия гуманитарной помощи отправлена в зону специальной военной операции… На самом деле список мог быть больше, оказалось кузов КАМАЗа ограничен и не получилось загрузить все, что были готовы отправить наши предприниматели. Отдельное спасибо нашим волонтерам, всем неравнодушным, кто хоть какое-то отношение имеет к плетению маскировочных сетей. Сейчас для бойцов этот груз самый приоритетный", - сообщил Виноградов.
В начале апреля пестовские предприниматели уже отправили в зону СВО четыре грузовика с пиломатериалами, утеплителями, гвоздями, а также продуктами.