https://ria.ru/20240427/pomosch-1942819122.html

Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО

Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО - РИА Новости, 27.04.2024

Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО

Жители Пестовского округа Новгородской области отправили КАМАЗ со стройматериалами и маскировочными сетями в зону СВО, сообщил на своей странице в "ВКонтакте"... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T18:31

2024-04-27T18:31

2024-04-27T18:31

надежные люди

новгородская область

сво

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Жители Пестовского округа Новгородской области отправили КАМАЗ со стройматериалами и маскировочными сетями в зону СВО, сообщил на своей странице в "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов. Он уточнил, что несколько недель назад к нему обратился военнослужащий Сергей с просьбой помочь бойцам строительными материалами для обустройства блиндажей. Пестовские предприниматели сразу откликнулись. А жители помогли сшить 49 маскировочных сетей. "Совместными усилиями жителей Пестовского округа очередная партия гуманитарной помощи отправлена в зону специальной военной операции… На самом деле список мог быть больше, оказалось кузов КАМАЗа ограничен и не получилось загрузить все, что были готовы отправить наши предприниматели. Отдельное спасибо нашим волонтерам, всем неравнодушным, кто хоть какое-то отношение имеет к плетению маскировочных сетей. Сейчас для бойцов этот груз самый приоритетный", - сообщил Виноградов. В начале апреля пестовские предприниматели уже отправили в зону СВО четыре грузовика с пиломатериалами, утеплителями, гвоздями, а также продуктами.

https://ria.ru/20240427/podarki-1942721950.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, сво