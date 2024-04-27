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Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО - РИА Новости, 27.04.2024
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18:31 27.04.2024
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Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО - РИА Новости, 27.04.2024
Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
Жители Пестовского округа Новгородской области отправили КАМАЗ со стройматериалами и маскировочными сетями в зону СВО, сообщил на своей странице в "ВКонтакте"... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T18:31
2024-04-27T18:31
надежные люди
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Жители Пестовского округа Новгородской области отправили КАМАЗ со стройматериалами и маскировочными сетями в зону СВО, сообщил на своей странице в "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов. Он уточнил, что несколько недель назад к нему обратился военнослужащий Сергей с просьбой помочь бойцам строительными материалами для обустройства блиндажей. Пестовские предприниматели сразу откликнулись. А жители помогли сшить 49 маскировочных сетей. "Совместными усилиями жителей Пестовского округа очередная партия гуманитарной помощи отправлена в зону специальной военной операции… На самом деле список мог быть больше, оказалось кузов КАМАЗа ограничен и не получилось загрузить все, что были готовы отправить наши предприниматели. Отдельное спасибо нашим волонтерам, всем неравнодушным, кто хоть какое-то отношение имеет к плетению маскировочных сетей. Сейчас для бойцов этот груз самый приоритетный", - сообщил Виноградов. В начале апреля пестовские предприниматели уже отправили в зону СВО четыре грузовика с пиломатериалами, утеплителями, гвоздями, а также продуктами.
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новгородская область, сво
Надежные люди, Новгородская область, СВО

Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО

© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
 Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Жители Пестовского округа Новгородской области отправили КАМАЗ со стройматериалами и маскировочными сетями в зону СВО, сообщил на своей странице в "ВКонтакте" предприниматель Денис Виноградов.
Он уточнил, что несколько недель назад к нему обратился военнослужащий Сергей с просьбой помочь бойцам строительными материалами для обустройства блиндажей. Пестовские предприниматели сразу откликнулись. А жители помогли сшить 49 маскировочных сетей.
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
 Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте
1 из 3
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
 Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте
2 из 3
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
 Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте
3 из 3
Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте
1 из 3
Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте
2 из 3
Новгородцы отправили КАМАЗ со стройматериалами в зону СВО
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте
3 из 3
"Совместными усилиями жителей Пестовского округа очередная партия гуманитарной помощи отправлена в зону специальной военной операции… На самом деле список мог быть больше, оказалось кузов КАМАЗа ограничен и не получилось загрузить все, что были готовы отправить наши предприниматели. Отдельное спасибо нашим волонтерам, всем неравнодушным, кто хоть какое-то отношение имеет к плетению маскировочных сетей. Сейчас для бойцов этот груз самый приоритетный", - сообщил Виноградов.
В начале апреля пестовские предприниматели уже отправили в зону СВО четыре грузовика с пиломатериалами, утеплителями, гвоздями, а также продуктами.
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