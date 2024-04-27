https://ria.ru/20240427/polsha-1942678664.html
Польша подняла в воздух самолеты из-за "активности дальней авиации России"
Польша подняла в воздух самолеты из-за "активности дальней авиации России" - РИА Новости, 27.04.2024
Польша подняла в воздух самолеты из-за "активности дальней авиации России"
Оперативное командование польской армии в социальной сети X утверждает, что дежурные военные самолеты подняли в небо из-за якобы "активности дальней авиации... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T09:50
2024-04-27T09:50
2024-04-27T10:14
украина
польша
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Оперативное командование польской армии в социальной сети X утверждает, что дежурные военные самолеты подняли в небо из-за якобы "активности дальней авиации России"."Обращаем ваше внимание, что в воздушном пространстве Польши начали курсировать дежурные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", — сказано в сообщении.В нем заявляется, что ночью наблюдалась активность российской дальней авиации, связанная с ракетными ударами якобы по объектам на территории Украины.В последнее время такие сообщения Польша объявляет регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
https://ria.ru/20240426/skshipchak-1942534995.html
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украина, польша
Польша подняла в воздух самолеты из-за "активности дальней авиации России"
Польша подняла истребители из-за активности дальней авиации России