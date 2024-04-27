https://ria.ru/20240427/polsha-1942678664.html

Польша подняла в воздух самолеты из-за "активности дальней авиации России"

Польша подняла в воздух самолеты из-за "активности дальней авиации России" - РИА Новости, 27.04.2024

Польша подняла в воздух самолеты из-за "активности дальней авиации России"

Оперативное командование польской армии в социальной сети X утверждает, что дежурные военные самолеты подняли в небо из-за якобы "активности дальней авиации... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T09:50

2024-04-27T09:50

2024-04-27T10:14

украина

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152406/64/1524066435_0:94:3481:2052_1920x0_80_0_0_1da79a65b2c9447763a8f0c62a101efd.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Оперативное командование польской армии в социальной сети X утверждает, что дежурные военные самолеты подняли в небо из-за якобы "активности дальней авиации России"."Обращаем ваше внимание, что в воздушном пространстве Польши начали курсировать дежурные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", — сказано в сообщении.В нем заявляется, что ночью наблюдалась активность российской дальней авиации, связанная с ракетными ударами якобы по объектам на территории Украины.В последнее время такие сообщения Польша объявляет регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

https://ria.ru/20240426/skshipchak-1942534995.html

https://ria.ru/20240426/duda-1942643442.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, польша