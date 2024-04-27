https://ria.ru/20240427/poezd-1942661740.html
СМИ: в Аризоне сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший бензин
СМИ: в Аризоне сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший бензин - РИА Новости, 27.04.2024
СМИ: в Аризоне сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший бензин
Поезд, перевозивший бензин и пропан без запаха, сошел с рельсов и загорелся в пятницу у границы американского штата Аризоны со штатом Нью-Мексико, о жертвах не... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T06:43
2024-04-27T06:43
2024-04-27T06:43
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Поезд, перевозивший бензин и пропан без запаха, сошел с рельсов и загорелся в пятницу у границы американского штата Аризоны со штатом Нью-Мексико, о жертвах не сообщается, передает агентство Асошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию. По данным агентства, местные власти и правоохранительные органе пока не приводят данных о пострадавших. Причина инцидента расследуется. "Поезд перевозил пропан без запаха и бензин. Полдюжины железнодорожных вагонов загорелись и продолжали гореть в течение нескольких часов после крушения", - сообщил агентству лейтенант полиции штата Нью-Мексико Фил Варгас. Согласно агентству, жителей домов, находившихся поблизости, эвакуировали в качестве меры предосторожности, поскольку "ветер унес густой дым". Местные пожарные бригады прибыли на место происшествия. Отмечается, что на фоне инцидента американская железнодорожная компания Amtrak отменила некоторые пассажирские перевозки, в том числе по маршруту между Лос-Анджелесом и городом штата Нью-Мексико Альбукерке.
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в мире, нью-мексико, аризона, лос-анджелес, amtrak
В мире, Нью-Мексико, Аризона, Лос-Анджелес, Amtrak
СМИ: в Аризоне сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший бензин
AP: в Аризоне сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший бензин и пропан