Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело о пропаганде терроризма против 16-летнего подростка - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 27.04.2024 (обновлено: 13:04 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/podrostok-1942711476.html
СК завел дело о пропаганде терроризма против 16-летнего подростка
СК завел дело о пропаганде терроризма против 16-летнего подростка - РИА Новости, 27.04.2024
СК завел дело о пропаганде терроризма против 16-летнего подростка
Следователи в Москве возбудили уголовное дело против подростка, который призывал к пропаганде терроризма, он задержан, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:39
2024-04-27T13:04
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942729556_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e23d3bd8acdececaae6fe16abc308384.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Следователи в Москве возбудили уголовное дело против подростка, который призывал к пропаганде терроризма, он задержан, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к пропаганде терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 17 марта 16-летний подросток в доме по Кантемировской улице в Москве разместил в публичном Telegram-канале "комментарии с призывами к пропаганде терроризма" в России. Отмечается, что дома у подозреваемого проведены обыски, изъяты технические устройства. Подросток задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, подросток поддерживает деятельность "Русского добровольческого корпуса" (РДК, запрещенная в России террористическая организация).
https://ria.ru/20240427/mingazov-1942676775.html
https://ria.ru/20240427/sud-1942689313.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание в Москве 16-летнего подростка, который призывал к пропаганде терроризма
Следователи в Москве завели уголовное дело против 16-летнего подростка, который призывал к пропаганде терроризма, он задержан. Источник РИА Новости уточнил, что юноша поддерживал деятельность запрещенного "Русского добровольческого корпуса".
2024-04-27T11:39
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942729556_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fd1999b3acf25ebad9b9e59eb5a30af2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело о пропаганде терроризма против 16-летнего подростка

В Москве задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в пропаганде терроризма

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Следователи в Москве возбудили уголовное дело против подростка, который призывал к пропаганде терроризма, он задержан, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к пропаганде терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет)", - говорится в сообщении.
Журналист Forbes Сергей Мингазов - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Журналиста Forbes Мингазова заключили под домашний арест
09:38
По данным следствия, 17 марта 16-летний подросток в доме по Кантемировской улице в Москве разместил в публичном Telegram-канале "комментарии с призывами к пропаганде терроризма" в России.
Отмечается, что дома у подозреваемого проведены обыски, изъяты технические устройства. Подросток задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, подросток поддерживает деятельность "Русского добровольческого корпуса" (РДК, запрещенная в России террористическая организация).
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Суд отправил в СИЗО экс-педиатра Буянову, обвиняемую в фейках о ВС
10:42
 
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала