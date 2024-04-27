https://ria.ru/20240427/podrostok-1942711476.html

СК завел дело о пропаганде терроризма против 16-летнего подростка

СК завел дело о пропаганде терроризма против 16-летнего подростка - РИА Новости, 27.04.2024

СК завел дело о пропаганде терроризма против 16-летнего подростка

Следователи в Москве возбудили уголовное дело против подростка, который призывал к пропаганде терроризма, он задержан, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T11:39

2024-04-27T11:39

2024-04-27T13:04

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Следователи в Москве возбудили уголовное дело против подростка, который призывал к пропаганде терроризма, он задержан, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к пропаганде терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 17 марта 16-летний подросток в доме по Кантемировской улице в Москве разместил в публичном Telegram-канале "комментарии с призывами к пропаганде терроризма" в России. Отмечается, что дома у подозреваемого проведены обыски, изъяты технические устройства. Подросток задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, подросток поддерживает деятельность "Русского добровольческого корпуса" (РДК, запрещенная в России террористическая организация).

https://ria.ru/20240427/mingazov-1942676775.html

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Задержание в Москве 16-летнего подростка, который призывал к пропаганде терроризма Следователи в Москве завели уголовное дело против 16-летнего подростка, который призывал к пропаганде терроризма, он задержан. Источник РИА Новости уточнил, что юноша поддерживал деятельность запрещенного "Русского добровольческого корпуса". 2024-04-27T11:39 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)