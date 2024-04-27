https://ria.ru/20240427/podrostok-1942711476.html
СК завел дело о пропаганде терроризма против 16-летнего подростка
СК завел дело о пропаганде терроризма против 16-летнего подростка - РИА Новости, 27.04.2024
СК завел дело о пропаганде терроризма против 16-летнего подростка
Следователи в Москве возбудили уголовное дело против подростка, который призывал к пропаганде терроризма, он задержан, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:39
2024-04-27T11:39
2024-04-27T13:04
происшествия
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москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Следователи в Москве возбудили уголовное дело против подростка, который призывал к пропаганде терроризма, он задержан, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к пропаганде терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 17 марта 16-летний подросток в доме по Кантемировской улице в Москве разместил в публичном Telegram-канале "комментарии с призывами к пропаганде терроризма" в России. Отмечается, что дома у подозреваемого проведены обыски, изъяты технические устройства. Подросток задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, подросток поддерживает деятельность "Русского добровольческого корпуса" (РДК, запрещенная в России террористическая организация).
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Задержание в Москве 16-летнего подростка, который призывал к пропаганде терроризма
Следователи в Москве завели уголовное дело против 16-летнего подростка, который призывал к пропаганде терроризма, он задержан. Источник РИА Новости уточнил, что юноша поддерживал деятельность запрещенного "Русского добровольческого корпуса".
2024-04-27T11:39
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело о пропаганде терроризма против 16-летнего подростка
В Москве задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в пропаганде терроризма