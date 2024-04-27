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Грузинские наемники занимаются вымогательством в Херсоне, сообщило подполье - РИА Новости, 27.04.2024
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07:02 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/podpolschik-1942662657.html
Грузинские наемники занимаются вымогательством в Херсоне, сообщило подполье
Грузинские наемники занимаются вымогательством в Херсоне, сообщило подполье - РИА Новости, 27.04.2024
Грузинские наемники занимаются вымогательством в Херсоне, сообщило подполье
Грузинские наемники, которых стало заметно больше в подконтрольном ВСУ Херсоне, занимаются вымогательством и захватом имущества у пророссийски настроенного... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T07:02
2024-04-27T07:02
херсон
грузия
вооруженные силы украины
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ., 27 апр - РИА Новости. Грузинские наемники, которых стало заметно больше в подконтрольном ВСУ Херсоне, занимаются вымогательством и захватом имущества у пророссийски настроенного местного населения, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град". "Представители Грузии иногда занимаются вымогательством, мелким рейдерством и захватом имущества людей, обвиненных в сотрудничестве с РФ", - сказал подпольщик. По его словам, иностранные наемники в Херсоне предпочитают отсиживаться в тылу. "В городе наемникам хорошо, они не воюют и не гибнут, как мясо, не посылаются на фронт. Отказываются от штурмовых движений. Боятся за жизни, ведь это не их война - время идет, зарплата капает", - отметил собеседник агентства. Подпольщик добавил, что иностранцы высокомерно относятся к местным, а конфликтов с ними боится даже украинская нацгвардия.
https://ria.ru/20240427/frantsiya-1942661523.html
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херсон, грузия, вооруженные силы украины, в мире
Херсон, Грузия, Вооруженные силы Украины, В мире
Грузинские наемники занимаются вымогательством в Херсоне, сообщило подполье

Подпольщик: грузинские наемники занимаются вымогательством в Херсоне

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Херсоне
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ., 27 апр - РИА Новости. Грузинские наемники, которых стало заметно больше в подконтрольном ВСУ Херсоне, занимаются вымогательством и захватом имущества у пророссийски настроенного местного населения, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град".
«
"Представители Грузии иногда занимаются вымогательством, мелким рейдерством и захватом имущества людей, обвиненных в сотрудничестве с РФ", - сказал подпольщик.
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По его словам, иностранные наемники в Херсоне предпочитают отсиживаться в тылу.
"В городе наемникам хорошо, они не воюют и не гибнут, как мясо, не посылаются на фронт. Отказываются от штурмовых движений. Боятся за жизни, ведь это не их война - время идет, зарплата капает", - отметил собеседник агентства.
Подпольщик добавил, что иностранцы высокомерно относятся к местным, а конфликтов с ними боится даже украинская нацгвардия.
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