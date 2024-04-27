https://ria.ru/20240427/podpolschik-1942662657.html
Грузинские наемники занимаются вымогательством в Херсоне, сообщило подполье
Грузинские наемники занимаются вымогательством в Херсоне, сообщило подполье - РИА Новости, 27.04.2024
Грузинские наемники занимаются вымогательством в Херсоне, сообщило подполье
Грузинские наемники, которых стало заметно больше в подконтрольном ВСУ Херсоне, занимаются вымогательством и захватом имущества у пророссийски настроенного... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T07:02
2024-04-27T07:02
2024-04-27T07:02
херсон
грузия
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831694540_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_fe7534e89f2d075d204e126d6f5009c5.jpg
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ., 27 апр - РИА Новости. Грузинские наемники, которых стало заметно больше в подконтрольном ВСУ Херсоне, занимаются вымогательством и захватом имущества у пророссийски настроенного местного населения, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град". "Представители Грузии иногда занимаются вымогательством, мелким рейдерством и захватом имущества людей, обвиненных в сотрудничестве с РФ", - сказал подпольщик. По его словам, иностранные наемники в Херсоне предпочитают отсиживаться в тылу. "В городе наемникам хорошо, они не воюют и не гибнут, как мясо, не посылаются на фронт. Отказываются от штурмовых движений. Боятся за жизни, ведь это не их война - время идет, зарплата капает", - отметил собеседник агентства. Подпольщик добавил, что иностранцы высокомерно относятся к местным, а конфликтов с ними боится даже украинская нацгвардия.
https://ria.ru/20240427/frantsiya-1942661523.html
https://ria.ru/20240427/kherson-1942662463.html
херсон
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831694540_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_c3767894ba63d0ae5e670e28794a49ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, грузия, вооруженные силы украины, в мире
Херсон, Грузия, Вооруженные силы Украины, В мире
Грузинские наемники занимаются вымогательством в Херсоне, сообщило подполье
Подпольщик: грузинские наемники занимаются вымогательством в Херсоне
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ., 27 апр - РИА Новости. Грузинские наемники, которых стало заметно больше в подконтрольном ВСУ Херсоне, занимаются вымогательством и захватом имущества у пророссийски настроенного местного населения, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град".
«
"Представители Грузии иногда занимаются вымогательством, мелким рейдерством и захватом имущества людей, обвиненных в сотрудничестве с РФ", - сказал подпольщик.
По его словам, иностранные наемники в Херсоне предпочитают отсиживаться в тылу.
"В городе наемникам хорошо, они не воюют и не гибнут, как мясо, не посылаются на фронт. Отказываются от штурмовых движений. Боятся за жизни, ведь это не их война - время идет, зарплата капает", - отметил собеседник агентства.
Подпольщик добавил, что иностранцы высокомерно относятся к местным, а конфликтов с ними боится даже украинская нацгвардия.