https://ria.ru/20240427/podpolschik-1942662657.html

Грузинские наемники занимаются вымогательством в Херсоне, сообщило подполье

Грузинские наемники занимаются вымогательством в Херсоне, сообщило подполье - РИА Новости, 27.04.2024

Грузинские наемники занимаются вымогательством в Херсоне, сообщило подполье

Грузинские наемники, которых стало заметно больше в подконтрольном ВСУ Херсоне, занимаются вымогательством и захватом имущества у пророссийски настроенного... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T07:02

2024-04-27T07:02

2024-04-27T07:02

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грузия

вооруженные силы украины

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ., 27 апр - РИА Новости. Грузинские наемники, которых стало заметно больше в подконтрольном ВСУ Херсоне, занимаются вымогательством и захватом имущества у пророссийски настроенного местного населения, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град". "Представители Грузии иногда занимаются вымогательством, мелким рейдерством и захватом имущества людей, обвиненных в сотрудничестве с РФ", - сказал подпольщик. По его словам, иностранные наемники в Херсоне предпочитают отсиживаться в тылу. "В городе наемникам хорошо, они не воюют и не гибнут, как мясо, не посылаются на фронт. Отказываются от штурмовых движений. Боятся за жизни, ведь это не их война - время идет, зарплата капает", - отметил собеседник агентства. Подпольщик добавил, что иностранцы высокомерно относятся к местным, а конфликтов с ними боится даже украинская нацгвардия.

https://ria.ru/20240427/frantsiya-1942661523.html

https://ria.ru/20240427/kherson-1942662463.html

херсон

грузия

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херсон, грузия, вооруженные силы украины, в мире