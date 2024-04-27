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Подполье сообщило об ударах по местам скопления ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 27.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:37 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/podpole-1942743570.html
Подполье сообщило об ударах по местам скопления ВСУ в Херсонской области
Подполье сообщило об ударах по местам скопления ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 27.04.2024
Подполье сообщило об ударах по местам скопления ВСУ в Херсонской области
Вооруженные силы России ударили по местам скопления военнослужащих ВСУ в населенном пункте Молодежное Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T13:37
2024-04-27T13:37
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
украина
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по местам скопления военнослужащих ВСУ в населенном пункте Молодежное Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. "Сопротивление Херсона сообщило, что ночью в н.п. Молодежное Херсонской области был прилет, также по магазину в Белозерске, где тусовались ВСУ-шники", - сказал собеседник агентства. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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россия, херсонская область , сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударах по местам скопления ВСУ в Херсонской области

Лебедев: ВС России ударили по местам скопления ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по местам скопления военнослужащих ВСУ в населенном пункте Молодежное Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
"Сопротивление Херсона сообщило, что ночью в н.п. Молодежное Херсонской области был прилет, также по магазину в Белозерске, где тусовались ВСУ-шники", - сказал собеседник агентства.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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