https://ria.ru/20240427/podpole-1942743570.html

Подполье сообщило об ударах по местам скопления ВСУ в Херсонской области

Подполье сообщило об ударах по местам скопления ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 27.04.2024

Подполье сообщило об ударах по местам скопления ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы России ударили по местам скопления военнослужащих ВСУ в населенном пункте Молодежное Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T13:37

2024-04-27T13:37

2024-04-27T13:37

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

украина

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по местам скопления военнослужащих ВСУ в населенном пункте Молодежное Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. "Сопротивление Херсона сообщило, что ночью в н.п. Молодежное Херсонской области был прилет, также по магазину в Белозерске, где тусовались ВСУ-шники", - сказал собеседник агентства. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240427/front-1942285646.html

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херсонская область

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Кирилл Волков

россия, херсонская область , сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, украина, вооруженные силы рф