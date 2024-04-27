https://ria.ru/20240427/podpole-1942666517.html

ВС России нанесли удары по энергосистеме Украины, сообщило подполье

ВС России нанесли удары по энергосистеме Украины, сообщило подполье - РИА Новости, 27.04.2024

ВС России нанесли удары по энергосистеме Украины, сообщило подполье

Вооруженные силы России нанесли удары по энергосистеме Украины, под удар попали ТЭЦ в разных частях страны, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T08:24

2024-04-27T08:24

2024-04-27T08:32

специальная военная операция на украине

россия

украина

ивано-франковская область

сергей лебедев

безопасность

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары по энергосистеме Украины, под удар попали ТЭЦ в разных частях страны, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Удары были нанесены по ТЭЦ в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, Стрый Львовской области, Криворожской, Ладыжин в Винницкой области - эту ТЭЦ раньше разбили, возможно, отремонтировали и добивали сейчас", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240411/kharkov-1939243404.html

россия

украина

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Дарья Буймова

россия, украина, ивано-франковская область, сергей лебедев, безопасность