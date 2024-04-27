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ВС России нанесли удары по энергосистеме Украины, сообщило подполье - РИА Новости, 27.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:24 27.04.2024 (обновлено: 08:32 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/podpole-1942666517.html
ВС России нанесли удары по энергосистеме Украины, сообщило подполье
ВС России нанесли удары по энергосистеме Украины, сообщило подполье - РИА Новости, 27.04.2024
ВС России нанесли удары по энергосистеме Украины, сообщило подполье
Вооруженные силы России нанесли удары по энергосистеме Украины, под удар попали ТЭЦ в разных частях страны, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T08:24
2024-04-27T08:32
специальная военная операция на украине
россия
украина
ивано-франковская область
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары по энергосистеме Украины, под удар попали ТЭЦ в разных частях страны, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Удары были нанесены по ТЭЦ в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, Стрый Львовской области, Криворожской, Ладыжин в Винницкой области - эту ТЭЦ раньше разбили, возможно, отремонтировали и добивали сейчас", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240411/kharkov-1939243404.html
россия
украина
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россия, украина, ивано-франковская область, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Ивано-Франковская область, Сергей Лебедев, Безопасность
ВС России нанесли удары по энергосистеме Украины, сообщило подполье

Подполье: ВС России нанесли удары по энергосистеме Украины в разных областях

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные в Харькове
Украинские пожарные в Харькове - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные в Харькове . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары по энергосистеме Украины, под удар попали ТЭЦ в разных частях страны, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Удары были нанесены по ТЭЦ в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, Стрый Львовской области, Криворожской, Ладыжин в Винницкой области - эту ТЭЦ раньше разбили, возможно, отремонтировали и добивали сейчас", - сказал собеседник агентства.
Массированный удар вооруженных сил России по заводам в Харькове - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Подполье: ВС России нанесли массированный удар по Харькову
11 апреля, 07:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаИвано-Франковская областьСергей ЛебедевБезопасность
 
 
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