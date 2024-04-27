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ВС России нанесли удары по энергосистеме Украины, сообщило подполье
ВС России нанесли удары по энергосистеме Украины, сообщило подполье - РИА Новости, 27.04.2024
ВС России нанесли удары по энергосистеме Украины, сообщило подполье
Вооруженные силы России нанесли удары по энергосистеме Украины, под удар попали ТЭЦ в разных частях страны, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T08:24
2024-04-27T08:24
2024-04-27T08:32
специальная военная операция на украине
россия
украина
ивано-франковская область
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары по энергосистеме Украины, под удар попали ТЭЦ в разных частях страны, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Удары были нанесены по ТЭЦ в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, Стрый Львовской области, Криворожской, Ладыжин в Винницкой области - эту ТЭЦ раньше разбили, возможно, отремонтировали и добивали сейчас", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, ивано-франковская область, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Ивано-Франковская область, Сергей Лебедев, Безопасность
ВС России нанесли удары по энергосистеме Украины, сообщило подполье
Подполье: ВС России нанесли удары по энергосистеме Украины в разных областях